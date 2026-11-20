El rockero navarro El Drogas, en directo junto a su banda - BLACK IZAR

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rockero navarro Enrique Villarreal 'El Drogas' (Pamplona, 1959) cierra con dos conciertos en la sala Santana 27 de Bilbao este viernes y el sábado una gira de casi dos años, al tiempo que ha anunciado que se toma un parón por tiempo indefinido.

Según ha informado su oficina de managemente Black Izar en un comunicado, con esta doble fecha en la capital vizcaína, el ex de Barricada pondrá fin a esta gira de 2 años y 100 conciertos para la que tan sólo quedan entradas para el concierto de este viernes.

Las de mañana sábado están agotadas, al igual que ha ocurrido en más de una treintena de fechas de la gira, que el músico junto a su banda habitual, integrada por Txus Maravím (guitarras), Eugenio Aristu 'Flako' (bajo) y Brigi Duke (batería) y que inició el 7 de febrero de 2025 en Toledo.

Aparte del formato en cuarteto habitual, 'El Drogas' se ha movido en directo en otros formatos, por lo que acaba de poner a la venta dos discos en directo con perfiles musicales distintos donde completa y refuerza la formación estable con la participación de coros, teclados y otros arreglos acústicos o con sección de viento.

'EL DROGAS RHYTHM & BLUES BAND'

La primera de las grabaciones corresponde a 2018, cuando 'El Drogas' hizo una gira en teatros y auditorios con un formato ampliado de la banda, convertida en una banda de 9 músicos en el que le dieron el nombre de "El Drogas Rhythm & Blues Band" con varios instrumentos que le daban al sonido un tinte diferente.

El disco está grabado en directo hace ocho años en el Teatro Gayarre de Pamplona-Iruña por Iñaki Ábrego, mezclado por Haritz Harreguy y masterizado por Victor García.

AKUSTIK FRAKTION

Por otro lado, el rockero 'El Drogas' ha frecuentado un formato más acústico para tocar en teatros y auditorios, tal y como ya hizo con Barricada, y en el que tocaban con instrumentos acústicos parte de su repertorio, pero que, en vez de llevarlo a la mínima expresión, como suele ser habitual en este tipo de formatos, Villarreal se rodeaba de siete músicos que llenaban el escenario, "transportando dichas canciones a una división superior", destacan desde Black Izar.

El segundo de los álbumes corresponde a este formato y el disco está grabado en directo en el Soreasu Antzokia de Azpeitia (Gipuzkoa) por Iñaki Ábrego en 2022, ha sido mezclado por Haritz Harreguy y masterizado por Victor García.

Miembro fundador de Barricada, surgido en 1982 en La Chantrea, su barrio natal, donde todavía vive, 'El Drogas' anunció su salida de la banda en diciembre de 2011, tras casi 30 años como bajista, cantante y compositor principal del grupo.

En un comunicado, el músico aseguró que había sido expulsado de la banda mientras el resto ('Boni', Alfredo Piedraita e Ibon Sagarna) anunciaron que seguían adelante.

Sin embargo, apenas dos años después, en octubre de 2013, cuando el ya fallecido Boni dijo que abandonaba el grupo para hacer carrera en solitario, la banda optó por anunciar su despedida definitiva apenas un mes después, con un concierto celebrado el 23 de noviembre en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona.