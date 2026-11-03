DS Industry abre sus puertas con más de 100 empresas expositoras para abordar el reto de la descarbonización

El Lehendakari, Imanol Pradales (2i), durante la inauguración oficial de DS Industry, a 3 de noviembre de 2026, en Barakaldo, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 empresas expositoras y 140 ponentes nacionales e internacionales participarán en la primera edición de DS Industry-Decarbonized & Sustainable Industry, que ha abierto este martes sus puertas en el BEC de Barakaldo.

DS-Decarbonized & Sustainable Industry se celebrará hasta el 5 de noviembre y se trata de un encuentro internacional que sitúa a Bizkaia y Euskadi "como referentes en el impulso de uno de los grandes retos del sector como son avanzar hacia modelos más competitivos, eficientes y sostenibles".

El lehendakari, Imanol Pradales, ha sido el encargado de inaugurar este certamen y ha cerrado las intervenciones del acto de apertura apelando a "poner el foco" en las oportunidades que ofrece la descarbonización industrial.

Previamente, ha tomado la palabra el director general de BEC, Xabier Basañez, que ha puesto el acento en el valor de DS Industry como punto de encuentro para el sector industrial, y ha destacado que, durante tres días, se reunirán empresas, expertos y representantes de la industria para compartir conocimiento, experiencias y soluciones, así como para impulsar nuevas oportunidades de colaboración.

En total, más de 100 empresas expositoras y 140 ponentes nacionales e internacionales participarán en esta primera edición, que combinará un área expositiva, un programa congresual y diferentes espacios para el networking". En total, hay 190 reuniones B2B programadas y la jornada de este miércoles estará centrada en el talento con el espacio WORKinn for DS Industry que contará con la participación de 13 firmas expositoras.

En el acto inaugural también han intervenido el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, el CEO de Alba, Aitor Arzuaga, y la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko.

El representante de Iberdrola ha afirmado que, hoy en día, la descarbonización "va mucho más allá de la sostenibilidad". Según ha apuntado, en este momento, los conflictos geopolíticos en las fronteras de la Unión Europea "desafían la competitividad" por los elevados precios del petróleo y el gas y, además, ponen el foco en la disponibilidad y la seguridad del suministro "se encuentra, por primera vez, en riesgo". "El estrecho de Ormuz bloqueado, el gas ruso sin llegar a Europa y el invierno acercándose", ha advertido.

Julio Castro ha afirmado que la "respuesta segura" ante esa "inestabilidad global" es la electrificación del consumo energético mediante fuentes de energía "autóctonas, locales y limpias", que ya forman parte de "la taxonomía verde de la energía de la UE". "Son fuentes abundantes y locales -no importadas- que permiten abordar simultáneamente tanto la competitividad como la disponibilidad", ha añadido.

Para ello, es necesario acelerar la tramitación de permisos; mejorar las redes eléctricas para garantizar el suministro de energía "limpia y segura a los consumidores"; desplegar sistemas de almacenamiento de larga duración que equilibren el consumo y la generación, reforzando así la seguridad del suministro; y establecer un nuevo régimen fiscal que elimine de las facturas eléctricas "los costes ajenos al suministro"; todo ello con el objetivo de facilitar "un marco verdaderamente competitivo frente a otras fuentes de energía".

Julio Castro ha manifestado que en Iberdrola trabajan con este objetivo y ha recordado que, junto al Gobierno Vasco, han puesto en marcha el parque eólico de Labraza, en Álava -el primero en 20 años-, y avanzan en la tramitación de la planta fotovoltaica Ekienea también en Álava.

El CEO de Alba, Aitor Arzuaga, ha destacado el "papel clave" que está desarrollando Petronor como "facilitadores de la descarbonización de aquellos sectores industriales y del transporte en los que resulta más difícil reducir las emisiones".

Según ha destacado, cuentan con "una apuesta estratégica" por el hidrógeno renovable, los combustibles sintéticos, y la economía circular, que incluye una cartera de proyectos actualmente en ejecución con una inversión superior a 550 millones de euros.

El CEO de Alba ha señalado que los "ganadores" de esta transición serán aquellos países y territorios que pueden desarrollar tanto la industria como la tecnología y los que no puedan "serán los perdedores".

Arzuaga ha destacado que Euskadi cuenta con los "ingredientes" precisos para este proceso como son las empresas, el talento y el impulso necesarios para posicionarse en esa "cadena de valor", todo ello para "convertir la transición energética en una oportunidad de desarrollo".

Por su parte, la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko, ha destacado que la descarbonización no es solo un desafío ambiental, sino "un motor de competitividad y una oportunidad para desarrollar industria, tecnología y empleo de calidad".

En su discurso, ha destacado que Bizkaia cuenta con empresas tractoras como Iberdrola y Petronor, pymes especializadas y centros tecnológicos "capaces de liderar esta transformación".

Basurko ha puesto en valor este certamen que nace para "conectar las necesidades reales de las empresas con soluciones tecnológicas, generar alianzas y transformar los retos de la descarbonización en oportunidades de negocio".

Desde el Gobierno vasco se ha subrayado que la cita llega "en un momento especialmente relevante" para la industria, impulsada por la necesidad de adaptar los procesos productivos a un nuevo contexto tecnológico, regulatorio y energético.

Según ha apuntado, Bizkaia y Euskadi cuentan con una "sólida" base industrial, un ecosistema científico-tecnológico de referencia y un "firme" respaldo institucional para la transformación del sector.

En concreto, durante las últimas décadas, Euskadi ha mejorado su eficiencia industrial y ha avanzado en el proceso de electrificación de su industria y, para el Ejecutivo de Pradales, el siguiente paso exige reforzar redes, aumentar la generación renovable y desarrollar soluciones para los procesos que no pueden electrificarse por completo.

El Gobierno vasco ha destacado que la estructura del consumo energético en Euskadi ha evolucionado sustancialmente, ya que en 2015 el gas natural representaba el 45,3%, del consumo energético, y la electricidad el 36,7% mientras que en 2025, la electricidad pasa a ser la primera fuente, con el 42,2%, y el gas natural baja al 36,7%.

Asimismo, las energías de generación renovable han aumentado su peso en la industria del 7,3 al 12%, en este mismo periodo. En este momento, la industria concentra el 56% de todo el consumo eléctrico de Euskadi.

Según ha destacado el Ejecutivo, la intensidad energética de la industria vasca ha mejorado un 66% en los últimos 40 años. "Estos datos muestran que la industria vasca no parte de cero, por lo que, en este momento, el reto de la industria vasca es acelerar este proceso sin perder competitividad", ha añadido.

Los nuevos desarrollos eólicos y fotovoltaicos en Euskadi aumentarán la capacidad de generación en 450 MW hasta 2030. Esto, junto con el incremento de 300 MW de autoconsumo previsto hasta 2030 supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%.

Para la promoción de grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos, el Gobierno Vasco ha definido las "Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030", un modelo que ya se está aplicando en proyectos como el Parque Eólico de Labraza (40 MW) y la planta fotovoltaica de Ekienea (108MW).

No obstante, ha apuntado que la electrificación es la vía principal de consumo de energía renovable, pero no suficiente para cubrir todas las necesidades, de manera que los sectores hard-to-abate necesitan hidrógeno, combustibles renovables y soluciones para el CO2.