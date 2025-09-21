EA pide "adelantar el calendario" del nuevo estatus para no perder "otra ventana de oportunidad histórica"

VITORIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Eusko Alkartasuna, Eba Blanco, ha instado al lehendakari, Imanol Pradales, a que "adelante el calendario del nuevo estatus político" y, en este sentido, ha considerado que es preciso tener "un acuerdo de mínimos para junio" ya que, de lo contrario, se perderá "otra ventana de oportunidad histórica".

EA celebra este domingo en la localidad alavesa de Laguardia el Alkartasun Eguna, la fiesta del partido, bajo el lema 'Gure Nortasuna'.

En esta cita, la secretaria general de Eusko Alkartasuna ha advertido de que "el calendario del nuevo estatus político que el jueves propuso en el Pleno de Política General va tarde". "No nos podemos permitir hacer balances de partido en junio del 2026. Sin adelanto electoral, nuestra fecha límite es 2027", ha precisado.

De este modo, Blanco ha insistido en que, a partir de 2027, "será imposible" y, en consecuencia, se perdería "otra ventana de oportunidad histórica".

Por ello, ha planteado que para junio de 2026 "debe haber sobre la mesa un acuerdo de mínimos entre los partidos democráticos para un nuevo estatus político".

"Ya que es un proceso que debe liderar el lehendakari como máximo responsable político de la CAV, le pedimos liderazgo para adelantar la hoja de ruta del nuevo estatus", ha señalado la dirigente de EA, que ha asegurado que tendrá "en este camino la total colaboración sin condiciones" de la formación.