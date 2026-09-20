EA pide a PNV y PSE "salir de la zona de confort" y defiende el nuevo estatus para hacer frente a la ultraderecha

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SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de EA, Eba Blanco, ha pedido a PNV y PSE-EE, partidos del actual Gobierno vasco, que abandonen "la zona de confort" y ha defendido la necesidad de acordar un nuevo estatus como "la mejor herramienta" frente a la "amenaza de la ultraderecha".

En declaraciones a los medios en Pasaia (Gipuzkoa), Blanco se ha referido a un "nuevo cambio de era" al que aludió en el Pleno de Política General el lehendakari, Imanol Pradales, para decir que "no está a la altura de lo que se espera de un lehendakari".

"Este nuevo cambio de era, los tiempos oscuros, la amenaza de la ultraderecha requiere de gobiernos colaborativos, de gobiernos que vayan mucho más allá de una mayoría absoluta", ha asegurado, para añadir que, pese a estar "de acuerdo con su diagnóstico", cree que "hay que hacer propuestas concretas, como ha hecho precisamente EH Bildu".

Para Blanco, la fórmula debe basarse en la colaboración, los "gobiernos colaborativos", por lo que pide a PNV y PSE-EE "salir de la zona de confort que en este momento tienen" porque "la amenaza de la ultraderecha está aquí, está tocando a la puerta, y si llegan al gobierno van a acabar con nuestros derechos individuales y también con nuestros derechos colectivos como país".

Así, defiende la necesidad de un nuevo estatus como "la mejor herramienta". "Y en eso también estamos dispuestas y dispuestas a seguir", ha dicho.

Blanco ha afirmado que EA y EH Bildu están "en las antípodas de la ultraderecha". "Volvemos a repetir lo que el jueves dijo Peio Otxandiano y el ofrecimiento que hizo al lehendakari: proyectos de país, gobiernos colaborativos y elkarlana, trabajar entre todos y todas para hacer frente a la amenaza que ya está aquí", ha apelado.