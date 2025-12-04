EDA Drinks ofrecerá dos nuevos másteres pioneros en el sector del vino a partir del curso que viene

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

EDA Drinks & Wine Campus, el centro de Basque Culinary Center, ofrecerá a partir del próximo curso dos nuevos másteres pioneros diseñados para cubrir las competencias del sector del vino: el Máster en Marketing, Comercialización y Negocio del Vino y Bebidas y el Máster en Sumillería e Innovación en el Mundo Líquido.

Según ha informado el centro en un comunicado, "estamos ante un contexto en el que el sector vive en un cambio profundo", marcado por los nuevos modelos de consumo, digitalización, innovación en categorías líquidas y la creciente necesidad de profesionales con visión estratégica y multidisciplinar. Por ello, estas dos formaciones están orientadas a capacitar a los profesionales desde en la dirección comercial y exportación hasta en el marketing y 'branding', distribución y 'retail', así como consultoría estratégica.

Ambos másteres se impartirán en un formato híbrido, que complementa la formación online con la presencial. Contarán, además, con un claustro formado por líderes de tendencias del sector, Masters of Wine, responsables de exportación y marketing, sumilleres de alta gastronomía y expertos en e-commerce, entre otros perfiles, ha señalado EDA Drinks.

Ana López-Cano, profesional con trayectoria en el marketing, consultoría estratégica y desarrollo de negocio en el sector del vino, y Koro Santos, docente en Basque Culinary Center en el área de vino y bebidas, serán las coordinadoras de ambos programas formativos.

Las inscripciones para ambas formaciones ya están abiertas. El inicio del Máster en Sumillería e Innovación en el Mundo Líquido será en septiembre de 2026 y el del Máster en Marketing, Comercialización y Negocio del Vino y Bebidas, en noviembre de 2026.