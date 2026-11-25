Recuperan la obra de Aita Donostia. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición integral de la obra coral no litúrgica de Aita Donostia recupera un total de 127 composiciones del músico vasco. La edición reúne por primera vez toda su obra coral, con 89 piezas en euskera y 17 partituras inéditas.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en San Sebastián y ha contado con la participación del viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, del pianista Josu Okiñena, y de KEA Ahots Taldea, coro dirigido por Enrique Azurza, que han puesto voz y música al proyecto.

Según han explicado, se trata de un "ambicioso proyecto de investigación, recuperación y edición que pone nuevamente a disposición de coros, intérpretes, investigadores y ciudadanía uno de los legados musicales más relevantes de la cultura vasca".

La publicación recupera y ordena por primera vez un corpus de 127 obras corales, muchas de ellas dispersas, agotadas o de difícil acceso, ofreciendo "una visión completa de una faceta fundamental de la creación" de Aita Donostia. El trabajo realizado permite además incorporar al patrimonio musical disponible 17 obras que permanecían inéditas.

De las 127 obras recopiladas, 105 parten de materiales musicales preexistentes, principalmente cantos tradicionales, mientras que 22 son composiciones originales, que muestran una dimensión menos conocida de Aita Donostia como compositor.

En esa línea, han señalado que uno de los aspectos más destacados del proyecto es su "estrecha vinculación" con el euskera. Así, 89 de las obras recuperadas están escritas en lengua vasca, lo que supone cerca del 70% del repertorio recopilado y confirma "el papel central que tuvieron tanto la lengua como la poesía vasca" en la producción coral del compositor.

La investigación también ha permitido recuperar un conjunto de obras prácticamente desconocido vinculado a dos figuras de la cultura vasca, Iratzeder (Jean Diharce) y Gabriel Lerchundi. El estudio identifica ocho composiciones construidas sobre melodías de Iratzeder y siete obras con textos de Lerchundi, incluyendo siete piezas en las que confluyen ambos autores.

El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, ha destacado que "recuperar patrimonio no consiste únicamente en conservar documentos del pasado, sino en devolverlos a la sociedad para que vuelvan a formar parte de nuestra vida cultural".

Asimismo, ha subrayado que esta edición "permite preservar y proyectar hacia el futuro una parte fundamental de la memoria cultural vasca, donde se encuentran la música, el euskera, la poesía y la tradición oral".

Por su parte, el pianista e investigador musical Josu Okinena ha detallado que este proyecto "nació de la necesidad de reunir y ordenar un repertorio que estaba disperso y agotado". "El trabajo no consistía solo en localizar las partituras, sino en estudiarlas y preparar una edición que permitiera a los coros acercarse a ellas con rigor y hacerlas sonar de nuevo", ha apuntado.

Asimismo, ha precisado que la edición muestra "dos dimensiones complementarias" de Aita Donostia como son "su profundo conocimiento de la tradición oral y su capacidad para transformarla en creación propia" y ha señalado que su objetivo final es que estas partituras "no se queden en una publicación y vuelvan a los conciertos y a la vida de los coros".

TRES VOLÚMENES

Esta primera gran edición se ha organizado en tres volúmenes, de acuerdo con la procedencia del material musical y la formación vocal. El 'Volumen I: Obras sobre cantos tradicionales para voces mixtas' reúne las composiciones destinadas a coro mixto en las que Aita Donostia trabaja a partir de cantos tradicionales y melodías preexistentes.

El 'Volumen II: Obras sobre cantos tradicionales para voces iguales' compila las obras realizadas igualmente a partir de materiales tradicionales y preexistentes, destinadas en este caso a formaciones de voces iguales.

Finalmente, el 'Volumen III. Obras Originales' está dedicado a las composiciones corales originales de Aita Donostia, aquellas cuya música no procede de un canto tradicional o de una melodía preexistente. Este volumen permite "descubrir de manera especialmente clara al Aita Donostia compositor, más allá de su fundamental labor como investigador y recopilador del folklore".

El trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de diversas instituciones y entidades, entre ellas la Provincia de Capuchinos, Eresbil, los Benedictinos de Belloc, CM Ediciones y OE Oficina, así como al apoyo del Gobierno Vasco en las labores de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical vasco.