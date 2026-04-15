La V edición de LUMAfest! de San Sebastián comenzará este jueves con un taller para escolares y premios a microrrelatos

Archivo - Presentación del Festival Lumafest 2026 - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La V edición del festival de literatura juvenil LUMAfest!, que organiza el Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa en San Sebastián, comenzará este jueves con un taller de escritura para escolares y la entrega de premios del concurso de microrrelatos en euskara y se desarrollará hasta el sábado.

En un comunicado, la diputada foral de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha recordado que este certamen tendrá su sede en el Convento Santa Teresa de la capital guipuzcoana. "En un momento marcado por la inmediatez y la sobreexposición digital, apostar por la literatura juvenil es apostar por el pensamiento propio, la sensibilidad y la capacidad de imaginar futuros diversos", ha indicado.

LUMAfest! contará en su quinta edición con la participación de escritoras para el público joven como Adrienne Young, Alina Not, Nerea Llanes y Myriam Lejardi a nivel internacional y estatal; y los vascos Garazi Albizua, Julen Apella y Leire Ugadi, que desarrollan su obra literaria en euskara.

Álvarez ha trasladado la voluntad de la Diputación de "seguir acompañando a las y los jóvenes en sus procesos creativos, tendiendo puentes entre autoras de distintos contextos y nuestras propias creadoras, y reforzando también la presencia de la literatura en euskera como parte esencial de nuestra identidad cultural".

El festival comenzará este jueves con un taller dirigido a escolares de tercero de la ESO bajo el título 'Irakurketaren ertzak', que tendrá lugar durante las mañanas de ese día y del viernes. Las sesiones estarán dirigidas por Galtzagorri Elkartea y en ellas se indagarán nuevas aproximaciones a la lectura, poniendo el foco en la exploración y el juego y activando dinámicas diversas.

Durante la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará la entrega de premios de la categoría en euskara del concurso de microrrelatos que se organiza en el marco del festival. Por último, a las 18.45 horas comenzará la grabación en directo del vídeo-podcast 'Ez tramarik, ez amaierarik. Literaturaren etorkizuna eta etorkizuneko literaturak', a cargo del colectivo local Hiru Damatxo en las labores de guionización y producción, y en el que participarán los escritores Garazi Albizua, Julen Apella y Leire Ugadi, tres autores de Bizkaia con obra narrativa y poética.

Los jóvenes charlarán con la periodista Amalia Ibargutxi sobre cómo es escribir y leer en un contexto de pantallas, redes sociales e Inteligencia Artificial, cómo las incorporan en su forma de trabajar, qué libros sembraron sus ganas de escribir o cómo sus obras están atravesadas por lo que les afecta y preocupa como generación.

El viernes por la mañana seguirá el taller para escolares y a partir de las seis habrá un encuentro con la escritora Adrienne Young, mientras que a las siete y cuarto pasará por el festival Alina Not. La primera presentará su libro 'Ciudad caída', que se ha publicado el 7 de abril, y la segunda hará lo propio con 'Los diez mandamientos de Casey Adams', que ha salido al mercado en marzo de este año. Ambas sesiones estarán moderadas por Slawka Grabowska y contarán con una posterior firma de libros. La de Young será en inglés, pero contará con traducción al euskara y al castellano.

La última jornada del festival, el sábado, incluirá un encuentro con la escritora Nerea Llanes a las 18.00 y con Myriam Lejardi a las 19.30 horas, ambos moderados nuevamente por Slawka Grabowska. Llanes presentará 'Ocaso' y 'Aurora', mientras que Lejardi traerá a LUMAfest! su último libro, publicado en febrero de 2026 bajo el título 'Maldita Fortuna'. Los dos encuentros contarán asimismo con una posterior firma de libros.

Por otro lado, a las siete de la tarde se celebrará la entrega de premios de la categoría en castellano del concurso de microrrelatos. El programa completo del festival se puede consultar en la página web del festival.