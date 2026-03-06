Educación afirma que en la huelga de comedores "en ningún caso dejará de ofertarse el servicio"

Archivo - Centro educativo en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Educación afirma que en los días de huelga del personal de comedores escolares de Euskadi convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo, el funcionamiento del comedor podrá verse afectado, pero "en ningún caso dejará de ofertarse el servicio". "El comedor no se puede cerrar", asevera, para añadir que "de manera excepcional, en los centros en los que no se puedan elaborar los menús para todo el alumnado, y únicamente durante las jornadas afectadas por la huelga, se autoriza a llevar comida de casa".

Además, el alumnado que acuda con comida de casa en la huelga del personal de comedores escolares, podrá utilizar el espacio habitual del comedor o el que el centro determine en función de los ajustes del servicio. La supervisión durante el tiempo de mediodía se ajustará al personal monitor, si procede, y al personal responsable del comedor.

Así se recoge en unas directrices organizativas ante la nueva convocatoria de huelga del personal de empresa que presta sus servicios en los comedores de gestión directa de los centros públicos, remitidas en una circular a los centros educativos por parte del Departamento vasco de Educación, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Con el fin de garantizar la adecuada organización del servicio durante las jornadas afectadas, Educación precisa unas directrices de actuación que deberán aplicarse en todos los centros. Según indica, es preciso diferenciar, por un lado, el hecho de que el menú se prepara con total normalidad y por otro, la atención del alumnado por parte del personal monitor. En caso de que el servicio no pueda prestarse en las condiciones habituales, el centro podrá adaptar la prestación del servicio durante los días de la convocatoria.

Dichas adaptaciones podrán realizarse sobre los agrupamientos del alumnado, la asignación de los monitores a los diferentes grupos, la organización de los turnos de comida y de la dinámica del comedor.

De manera excepcional, en los centros en los que no se puedan elaborar los menús para todo el alumnado, y únicamente durante las jornadas afectadas por la huelga, se autoriza a llevar comida de casa, siempre que: no requiera preparación, manipulación ni cocinado por parte del centro; y no precise refrigeración ni calentamiento, evitando así romper la cadena de frío o calor y garantizando la seguridad alimentaria.

Tras apuntar que el centro no asumirá responsabilidad sobre la conservación térmica de los alimentos aportados por las familias, añade que se priorizarán los bocadillos o, en su caso, los alimentos presentados en envases cerrados, identificados y fáciles de abrir por el propio alumnado. No se facilitarán cubiertos del centro.

Por otro lado, Educación señala que se procurará mantener, en la medida de lo posible, las rutinas habituales del alumnado durante el tiempo de servicio de comedor.

Los centros deberán enviar a las familias la información con la máxima antelación posible, informar de los cambios organizativos que puedan producirse según el seguimiento de la huelga y adjuntar cualquier otra cuestión que afecte a las familias y a sus hijos e hijas.

Estas directrices serán de aplicación exclusivamente durante las jornadas de huelga del personal de comedor y dejarán de tener efecto al restablecerse el servicio en condiciones normales.

Por último, Educación agradece en su circular la colaboración de los centros y el "esfuerzo para garantizar el bienestar del alumnado en esta situación excepcional".