Egi Gipuzkoa publica en sus redes un cartel con Otegi y Aizpurua vestidos de guardias civiles - EGI GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las juventudes del PNV de Gipuzkoa, Egi-Gipuzkoa, han publicado en sus redes sociales un cartel en el que aparecen el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, vestidos de guardias civiles y en el que se critica también el "modelo policial" que defiende la coalición soberanista.

La imagen se ha publicado al hilo de la polémica surgida por la formación de policías locales de los municipios guipuzcoanos de Andoain y Tolosa, ambos gobernados por EH Bildu, en el cuartel donostiarra de la Guardia Civil de Intxaurrondo. El PNV ha criticado duramente esta decisión y había pedido la dimisión de los alcaldes de estas dos localidades.

El cartel, en el que aparece un fotomontaje de Otegi y Aizpurua con uniformes de la benemérita, se acompaña de un texto en euskera en el que se señala que "por fin hemos conocido el modelo policial de EH Bildu: la Guardia Civil española. Del modelo nórdico de nuevo a Intxaurrondo".