Egibar afirma que "los pactos entre abertzales han entrado en vía muerta" porque Bildu "busca desplazar a PNV como sea"

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que los pactos entre nacionalistas en Euskadi "han entrado en vía muerta" porque EH Bildu "lo único que está persiguiendo es la mayoría numérica para desplazar al PNV como sea y con quien sea".

En una entrevista que este domingo publica Deia, Egibar se ha referido al cumplimiento de un año de pandemia y se ha mostrado convencido de que "las instituciones vascas, con Osakidetza en primera línea, ha respondido con solvencia, señal inequívoca de que es una institución sólida".

"Si no fuera sólida no hubiera sido capaz de responder. El sistema sociosanitario ha respondido y el conjunto de las instituciones también, desde ese concepto que no es nuevo en Euskadi, como es el de la corresponsabilidad institucional", ha asegurado.

En este contexto, cree que la oposición "tiene como misión controlar al Ejecutivo pero, por ejemplo, la primera fuerza de la oposición desgraciadamente no ha querido unirse a esa corresponsabilidad". "Y digo desgraciadamente porque estoy convencido que los acuerdos tienen un efecto multiplicador", ha indicado.

Egibar ha señalado que "en vez de detectar al virus como objetivo, y combatirlo una vez detectado", EH Bildu "ha cambiado de objetivo y ha combatido y siguen combatiendo al entramado institucional, y en concreto al PNV y al lehendakari".

"Creo que eso es un error y ellos han decidido actuar de esa manera pensando que la pandemia o la proyección en el tiempo de la pandemia puede suponer un desgaste tal que el PNV se resentirá y perderá el voto popular", ha dicho.

A su juicio, esta postura "es una equivocación" pero "siguen actuando de la misma manera". "Yo creo que falta un poco de madurez política en la izquierda abertzale para que entren en parámetros de corresponsabilidad. La defensa del bien común exige corresponsabilidad política y no estrategias destructivas", ha indicado.

Por otra parte, ha asegurado que "hay una cuestión de fondo que Bildu siempre soslaya". "Nosotros hacemos un planteamiento a Bildu que no le gusta: la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda. Bildu no admite eso, no lo hace por su historia y por su fracaso estratégico. Le produce auténtico vértigo entrar a acordar con el PNV en escenarios socioeconómicos o en temas presupuestarios", ha añadido.

A su juicio, "lo único que está persiguiendo" la coalición soberanista "es la mayoría numérica para desplazar al PNV". Los acuerdos entre abertzales han entrado en vía muerta porque Bildu busca desplazar al PNV como sea y con quien sea", ha apuntado.

Joseba Egibar ha señalado que, en política "hay que proponer temas y proyectos que precisen la concurrencia, y la corresponsabilidad y a Bildu no hay que dejarle escapar de los acuerdos. Y huye de los acuerdos. No quiere la corresponsabilidad".

Según ha lamentado, en la crisis generada por la covid, la estrategia de EH Bildu "ha sido inconsistente". "Esto de cuestionar todo, pontificando y sin corresponsabilidad... En situaciones de emergencia y calamidad la oposición tiene que ayudar y colaborar con el Gobierno, sin pretender suplir a Osakidetza", ha advertido.

Por otra parte, cree que en la relación existernte entre la coalición soberanista en Navarra y en Madrid "hay un estado de necesidad". "El PSOE tiene en Nafarroa una necesidad y en el Congreso de los Diputados otra. Y el PSOE sabe que Bildu tiene un estado de necesidad, que son los presos. Si el PSOE tiene un estado de necesidad Bildu ahí estará", ha explicado.