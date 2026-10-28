Egurtek reúne a cerca de 80 firmas en su nueva edición, que abordará los retos de la construcción en madera

Inauguración de Egurtek - BEC

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Egurtek ha inaugurado este miércoles su decimoprimera edición, que cuenta con cerca de 80 firmas del sector de la madera en su zona expositiva y abordará en su Congreso, de la mano de expertos nacionales e internacionales, nuevas soluciones y posibilidades de la madera en la construcción contemporánea.

El certamen se prolongará durante dos jornadas en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, organizado por el BEC con el apoyo del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Baskegur-Asociación de la Madera de Euskadi, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Escuela de Ingeniería de Bilbao, Infoedita y Tecnalia.

Egurtek se ha abierto con un acto presidido por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, y que ha contado con la participación también del decano del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, José María González-Pinto, la presidenta de Baskegur, Shaila Olmos, y el director general de BEC, Xabier Basañez.

Tras el acto inaugural, las autoridades han recorrido la zona expositiva, que reúne a cerca de 80 firmas nacionales e internacionales para presentar maquinaria y tecnologías para la industria de la madera, materiales y sistemas constructivos, soluciones de aislamiento, revestimientos y productos para el tratamiento y la protección de la madera, entre otros.

Uno de sus principales ejes será el Congreso que congregará a referentes nacionales e internacionales para compartir experiencias y proyectos, lo que permitirá "conocer nuevas soluciones y explorar las posibilidades de la madera en la construcción contemporánea".

Junto al Congreso, las Jornadas Técnicas, organizadas por Baskegur-Asociación de la Madera de Euskadi, abordarán algunos de los principales retos del sector, como la rehabilitación patrimonial, la habitabilidad, la industrialización y la seguridad frente al fuego, a partir de casos reales.

Este programa se complementará con la presentación de los proyectos europeos Go Coníferas+ y Thrive, así como con talleres participativos sobre Thrive y Orcelan, una solución de aislamiento desarrollada en el marco del proyecto europeo Inguma.

PREMIOS EGURTEK

La primera jornada concluirá con la entrega de los VIII Premios Egurtek, unos galardones que reconocen proyectos destacados por su calidad arquitectónica, su innovación y su contribución al desarrollo de nuevas aplicaciones de la madera en la arquitectura, el diseño y la construcción.

Según han explicado desde la organización, los trabajos seleccionados reflejan la diversidad de usos de este material y su creciente protagonismo en la arquitectura y la construcción contemporáneas.