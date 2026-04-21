Eguzki dice que el proyecto de carril ciclista en Jaitzubia "no reúne los mínimos" del Plan de Vía Ciclistas de Euskadi

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo ecologista Eguzki ha pedido la revisión del proyecto de carril peatonal-ciclista (bidegorri) entre Jaitzubia y el polígono industrial de Gabiria por considerar que "no reúne los mínimos del Plan de Vías Ciclistas" de Euskadi.

En un comunicado, Eguzki ha manifestado que el citado proyecto, que forma parte del previsto entre Irun y Errenteria, no reúne los mínimos establecidos en el Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

"El enorme retraso que acumula esta infraestructura y las ganas de que las obras arranquen de una vez no deberían llevarnos a aceptar cualquier solución", han opinado desde Eguzki.

Por ello, aprovechando el período de alegaciones, el colectivo ecologista ha pedido a la Diputación foral de Gipuzkoa que "no apruebe el proyecto y lo revise atendiendo a la relevancia que el Plan le concede". "Básicamente, que respete la anchura mínima y que evite los cruces de carretera peligrosos", han señalado desde Eguzki.

Según han detallado, este proyecto "prevé que en la Avenida de Letxunborro la anchura pase de cuatro metros, con carriles separados para ciclistas y peatones, a tres, de coexistencia", mientras que el Plan de Vías Ciclistas y el Manual de Vías Ciclistas de Gipuzkoa establecen que "la anchura para un 'bidegorri' de doble dirección compartido (pero separado) entre ciclistas y peatones ha de ser de cuatro metros".

A ello, ha añadido que este proyecto "prevé cruzar en apenas unos metros dos/tres veces una carretera con alta densidad de tráfico tanto ligero como pesado", por lo que "parece evidente que no reúne los mínimos requeridos" en el Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado en las Juntas Generales por unanimidad en 2013, que, además, "preveía la entrada en servicio de los tramos pendientes de la Red Básica foral de 'bidegorris' para 2021", con lo que "el retraso acumulado es enorme".