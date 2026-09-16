EH Bildu aboga por los consensos entre las principales tradiciones políticas vascas "al margen del bloque reaccionario"

El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne con el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, a 9 de septiembre de 2026, en Vitoria, País vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu defenderá este jueves en el Parlamento Vasco crear consensos y liderazgos compartidos de las principales tradiciones políticas vascas "por encima de la confrontación política" y "dejando al margen al bloque reaccionario" para afrontar el futuro "con mayores garantías" en un momento de "auge de la extrema derecha y la aceleración de crisis" como la emergencia climática, las guerras, la migratoria o la revolución tecnológica. Además, apelará a acordar materias como Vivienda, Osakidetza, Educación, Euskera y Migración, y a materializar un acuerdo político de nuevo estatus.

Será precisamente el documento que el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, entregó al Lehendakari, Imanol Pradales, en su reunión del pasado día 9, titulado 'Siete movimientos y un acuerdo político para sumar voluntades', el que servirá de base de su discurso en el pleno de política general de mañana.

En él hace referencia al "presente complejo y el futuro incierto" que se viven por "el auge de la extrema derecha y la aceleración de las crisis: emergencia climática, revolución tecnológica, guerras, crisis migratoria, etc".

Por ello, cree que, sin renunciar al debate político, pero por encima de "la confrontación política", deben acordarse determinadas cuestiones, ya que un gobierno con mayoría absoluta, como el del PNV-PSE, "es incapaz de afrontarlas por sí solo". "Necesita sumar capacidades diversas y eso exige amplios consensos entre las principales tradiciones políticas", asegura.

En este sentido, considera que, aunque existen discrepancias en algunas cuestiones estratégicas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, "ya se han construido determinados consensos básicos" y existe "terreno en el que sembrar".

Para ello, propone "desarrollar esos consensos mediante procesos coherentes de transformación de largo recorrido y dar pasos firmes" porque "la inmovilidad, el conformismo o el mantenimiento del statu quo no son opciones realistas" en la actual situación.

Pello Otxandiano defiende que, "dejando al margen al bloque reaccionario", hay "amplias mayorías para ello y una cultura política mínima compartida". "Las condiciones políticas existen y no hay excusas", asevera.

LIDERAZGOS COMPARTIDOS

Para afrontar este "complejo" momento, aboga por "liderazgos compartidos" más allá de "lógicas electoralistas". "Corremos el riesgo de que se dé por amortizada la legislatura y de que la política de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sea engullida por la lógica de una campaña electoral de año y medio. Consideramos que sería un grave error", añade.

Por ello, propone siete movimientos que, "si se produjeran", situarían a Euskadi "en un escenario diferente" para afrontar el futuro "con mayores garantías". También considera que "ha llegado el momento de materializar el acuerdo político sobre el nuevo estatus", para lo que muestra su "firme compromiso".

VIVIENDA

En materia de vivienda, Otxandiano admite "notables las diferencias entre EH Bildu y el Gobierno" con "mayor enfrentamiento a raíz de la modificación de las reservas de suelo para vivienda protegida". No obstante, afirma que están "obligados a buscar puntos de encuentro", desde el convencimiento de que hay "margen para una estrategia de país en materia de promoción de vivienda pública".

La formación soberanista propone crear una comisión mixta --de técnicos designados por el Gobierno y EH Bildu-- que analice técnicamente la iniciativa 'Posible30K' de su coalición y el Fondo Social del Ejecutivo. Los resultados se llevarían al Parlamento antes de fin de año para determinar "la estrategia de país más eficaz para la promoción de vivienda pública".

OSAKIDETZA

EH Bildu cree "imprescindible" encontrar una solución al conflicto laboral de Osakidetza, haciendo uso de las actuales competencias. Para ello, propone dos vías: la negociación de ciertas cuestiones con todos los sindicatos en la Mesa sectorial de Osakidetza, y abordar la política de personal en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Salud.

Entre los temas a negociar con sindicatos, habla de planificar "el dimensionamiento adecuado" que necesita Osakidetza, para que ni su actividad ordinaria ni las listas de espera estén condicionadas por medidas excepcionales (autoconcertación, derivaciones a la sanidad privada). Para ello, propone crear en todas las OSI una comisión -que podría ser el comité de empresa- que, junto con la dirección de cada OSI, determine las necesidades.

Asimismo, sugiere realizar cada cinco años una planificación transparente de las plantillas que prevea y planifique jubilaciones, necesidades asistenciales y generacionales, y el impacto de la perspectiva de género.

Otra propuesta es modificar el modelo de contratación para atraer profesionales sanitarios, dando prioridad a la atención primaria. En cuanto a la transformación de turnos y organización del trabajo, plantea condiciones laborales "adecuadas" para todos los trabajadores en hospitales y centros de salud, "y obtener el máximo rendimiento posible de las infraestructuras en beneficio de los pacientes".

En esa negociación se abordaría la gestión de las listas de contratación para "un funcionamiento eficiente y transparente". En cuanto al abordaje de la política de personal en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Salud, serviría para presentar propuestas e intercambiar opiniones sobre la futura política de personal, sin sustituir a la negociación colectiva.

INDUSTRIA

Pello Otxandiano expondrá que detectan "una carencia fundamental" en el Plan de Industria y en el Plan de Inversiones, y llama a avanzar en la definición de una estrategia industrial.

Tal como recuerda, EH Bildu apoyó el endeudamiento de 1.000 millones de euros, "la decisión financiera de mayor calado" que se adoptará en esta legislatura". En consecuencia, defiende que los proyectos industriales a impulsar se seleccionen "mediante criterios claros", que tengan "propósito público, arraigo territorial y modelo de empresa".

CLIMA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Otxandiano emplazará a cumplir "inmediatamente" compromisos de la Ley de Sostenibilidad Energética (4/2019) y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que EH Bildu apoyó. En esta línea, insta a poner en marcha la Oficina de Transición Energética y Cambio Climático, diseñar la Hoja de Ruta a Largo Plazo, y elaborar la primera Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático en estos tiempos "de aceleración de la emergencia climática".

También cree necesario elaborar las directrices presupuestarias, diseñar el plan de desinversión en la explotación y extracción de hidrocarburos, elaborar la Hoja de Ruta del Autoconsumo, y aprobar definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables.

POLÍTICA MIGRATORIA Y EUSKERA

Otra cuestión "imprescindible" considera que es la ratificación en el Parlamento el Pacto Social Vasco para la Migración y definición de una Política Migratoria en sede parlamentaria mediante "un debate ordenado, sereno y con una perspectiva de largo plazo". Además, aboga por que este diseño se realice "en estrecha coordinación" con Navarra y "la Comunidad de aglomeración del País Vasco".

EH Bildu asegura que una amplia mayoría parlamentaria "tiene claro que ha llegado el momento de dar saltos adelante en la normalización del euskera", y el primero debe ser "la universalización de su conocimiento".

Apela, por tanto, a acelerar el desarrollo de Proyectos Lingüísticos definidos en la Ley de Educación, y Convertir el aprendizaje del euskera "en un derecho subjetivo y desarrollar reglamentariamente su ejercicio" mediante el correspondiente proceso legislativo. Por último, apuesta por crear un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial.