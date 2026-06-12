EH Bildu se abstiene para aprobar en comisión la propuesta de PNV de euskera en OPEs pero no lo garantiza para el pleno

VITORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu facilitará este viernes con su abstención la aprobación en Comisión de la propuesta del PNV para dar seguridad jurídica al euskera en las OPEs a través de la reforma de la Ley de Empleo Público, aunque no garantiza que en el pleno del próximo día 25 mantenga la misma postura, todo a la espera de la negociación que se produzca hasta entonces.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, el parlamentario de EH Bildu, Josu Aztiria, ha reiterado que el no acuerdo a esta cuestión "no es una opción", y por ello se abstienen.