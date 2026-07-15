EH Bildu acusa a Andueza de pretender "establecer una dicotomía totalmente falsa" sobre la ley de Empleo Público

La portavoz de Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua. - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha censurado al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que pretenda "establecer una dicotomía totalmente falsa" con su acusación a la formación soberanista y al PNV de pretender aplicar una "prioridad nacional" y, en este sentido, ha subrayado que el acuerdo para reformar la Ley de Empleo Público pretende "ensanchar derechos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua ha rechazado las críticas de este pasado martes del secretario general del PSE-EE, que reivindicó "la prioridad social" de las políticas socialistas frente a la "prioridad nacional" de PP y Vox y también "la que quieren construir desde el nacionalismo", aludiendo, entre otras cuestiones, al acuerdo entre EH Bildu y PNV en la Ley de Empleo Público.

"Querer establecer una dicotomía falsa puede ser un alarde de impulso político, pero realmente no se ajusta a la realidad. Es una dicotomía totalmente falsa", ha manifestado la diputada de EH Bildu, que ha precisado que, con el acuerdo para reformar la Ley de Empleo Público en lo concerniente a los requisitos lingüísticos, se pretende "ensanchar derechos" para toda la ciudadanía porque es "un hecho" que "los hablantes en euskera no están en las mismas condiciones que los hablantes en castellano".

Según ha indicado, "en ningún caso es priorizar" y son "derechos sociales también que hay que mantener en pro del euskera" y de sus hablantes. "El planteamiento que se ha hecho obedece a este objetivo de que haya derechos a los hablantes y que haya también facilidades para poder aprender euskera todo el que quiera hacerlo", ha insistido.

En relación a la posibilidad de nuevos acuerdos tras el alcanzado entre EH Bildu y PNV para la Ley de Empleo Público, ha señalado que "ojalá sea así" porque, en "un país pequeño" que tiene que "enfrentar muchas cuestiones muy trascendentales", hay "muchísimas cuestiones básicas" en las que se habría que "ponerse de acuerdo". En palabras de Mertxe Aizpurua, "debería ser un ejercicio de responsabilidad para todos los partidos que creen en este país".

EN UN BRETE

En la misma línea, ha defendido la necesidad de sumar fuerzas, con listas conjuntas, en las elecciones generales "a las puertas de un riesgo grave que todo el mundo ve, que puede ser que la derecha y la ultraderecha lleguen al gobierno de España", lo que sería "una muy mala noticia" para los vascos y para el resto del Estado también.

"Hay que actuar", ha apelado, ante una "situación de emergencia" y "tomárselo todo muy en serio" para "tomar medidas que de alguna forma amparen el futuro y la vida cotidiana de este país".

Por ello, cree que el presidente del PNV, Aitor Esteban, --que este martes acusó a EH Bildu de pretender "el abrazo del oso"-- se "confunde al hacer estos planteamientos". Tras precisar que ella no ha puesto "a parir al PNV nunca", ha dicho no entender por qué Esteban "se suele enfadar mucho cada vez" que EH Bildu propone este tipo de cuestiones.

De este modo, ha insistido en que "hay cuestiones que tienen que quedar fuera de la bronca política" y sobre las que hay "mucho que hablar" y EH Bildu "no hace estos planteamientos por poner en un brete al PNV en absoluto", sino "mirando a lo que a lo que Euskal Herria necesita".