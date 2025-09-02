EH Bildu advierte a Gobierno Vasco de que su "negativa" a complementar las pensiones hasta el SMI es "un error grave"

Archivo - Manifestación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

Le insta a "replantearse" su postura porque Euskadi cuenta con "condiciones para garantizar pensiones dignas"

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha advertido al Gobierno Vasco de que su "negativa a complementar las pensiones" hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supone "un error grave", por lo que le ha instado a "replantearse" su postura. En este sentido, ha subrayado que Euskadi cuenta con "las condiciones socioeconómicas necesarias para garantizar pensiones dignas y poner freno a la precariedad".

En un comunicado, EH Bildu ha criticado de este modo la decisión del Ejecutivo vasco de manifestar su criterio desfavorable respecto a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea crear un complemento de pensiones para alcanzar el 100% del SMI.

La formación soberanista ha lamentado que el Gobierno Vasco haya iniciado el curso político "adoptando una decisión que desprecia a decenas de miles de pensionistas y ciudadanos que han apoyado la Iniciativa Legislativa Popular" para complementar las pensiones.

A su entender, se trata de "un error grave, un desacierto que contradice ese modelo de gobernanza cooperativa y participativa del que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad no se practica".

Para EH Bildu, "despachar de un plumazo 145.142 firmas en un Consejo de Gobierno supone ignorar la precariedad que miles de pensionistas, especialmente mujeres, sufren hoy en día" y, además, "dar la espalda a las numerosas movilizaciones y a la incansable lucha" del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.

PONER FRENO A LA PRECARIEDAD

Por ello, ha emplazado al Ejecutivo vasco y, en concreto, al consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que "se replanteen esta decisión y reflexionen seriamente sobre si este modo de proceder es el correcto". "En nuestro país contamos con las condiciones socioeconómicas necesarias para garantizar pensiones dignas y poner freno a la precariedad", ha insistido.

Por su parte, EH Bildu ha asegurado que continúa "plenamente comprometida con esta reivindicación" y trabajará "de forma incansable" para que "la voz de decenas de miles de pensionistas sea escuchada y debatida en el Parlamento Vasco".