EH Bildu afirma que el debate de nuevo estatus debe resolverse en la primera mitad de año porque es un mandato ciudadano

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que el debate sobre nuevo estatus debe resolverse en la primera mitad de año y ha asegurado que hay que llegar "hasta el final" en esta discusión porque es "un mandato ciudadano".

También ha censurado que el PNV insista "en sacar de la ecuación política" a la formación soberanista, y ha señalado que, si se ha alcanzado con ellos un acuerdo presupuestario en Vitoria-Gasteiz, a diferencia de otras instituciones, es que en la alcaldía de la capital alavesa está el PSE-EE.

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha recordado que continúan las negociaciones de cara a lograr un nuevo estatus político para Euskadi junto a PNV y PSE-EE, y ha apuntado que seguirán manteniendo "discreción", aunque "ya se ha dicho que se han dado algunos avances".

Además, ha lamentado que el actual Estatuto de Autonomía "siga sin estar completado" y esté "recortado". "No es ni el autogobierno que necesitamos ni la relación que debemos mantener con el Estado", ha asegurado para defender la bilateralidad real.

El dirigente de EH Bildu ha destacado que los vascos "necesitan capacidades políticas para enraizar la red industrial y desarrollar una economía basada en la industria, para llevar a cabo las transiciones y para reproducir sy identidad nacional". "Tenemos mucho en juego", ha añadido.

Pello Otxandiano ha considerado que la negociación sobre el nuevo estatus politico para Euskadi tiene relación con el debate político en el Estado español, ya que "lo que queda frente a PP y Vox es un estado plurinacional y progresista".

"Tenemos un mandato democrático por parte de los ciudadanos para llevar hasta el final el debate sobre el estatus. Ese mandato está en el Parlamento vasco, y éste es un debate que se debe resolver en la primera mitad de 2026", ha destacado.

En este sentido, el dirigente de EH Bildu ha lamentado que el lehendakari, Imanol Pradales, haya decidido "asumir un papel de segundo nivel" en el debate sobre el nuevo estatus, y ha considerado que "debería jugar otro papel", ya que, aunque sea "un debate entre partidos, el lehendakari también debería jugar".

"ACUERDOS NACIONALES"

Otxandiano ha calificado de "enorme irresponsabilidad" la actitud de los jeltzales hacia EH Bildu, y ha señalado que "sólo se puede entender si tu actividad política está orientada a las próximas elecciones".

"En este contexto los acuerdos nacionales no tienen alternativa, y no se entiende por qué insiste el PNV en sacar a EH Bildu de la ecuación política. Tiene que haber disputa democrática, pero, junto a eso, tiene que haber cooperación. Si este país tiene que dar un salto en su soberanía, la cooperación es imprescindible, y nuestra mano está tendida", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la oferta que hizo al PNV el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para presentar una lista conjunta en las próximas elecciones generales sigue en pie, para "presentarse como país y poner un millón de votos de ciudadanos vascos ante la ofensiva de la ultraderecha".

VITORIA-GASTEIZ

Por otro lado, Pello Otxandiano también se ha referido al acuerdo presupuestario alcanzado por tercer año consecutivo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entre el equipo de gobierno municipal formado por PSE-EE y PNV y el grupo municipal de EH Bildu, y ha asegurado que "la diferencia" respecto a otras instituciones es que en la Alcaldía de capital alavesa están los socialistas.

El portavoz de la formación soberanista ha afirmado que el PNV ha decidido "sacar a EH Bildu de la ecuación de la gobernabilidad y bloquear" al partido soberanista, decisión detras la que, en su opinion, "hay cálculo político" y muestra "debilidad".

"Están haciendo un ejercicio de supervivencia política, y nos parece una irresponsabilidad, porque son momentos de alcanzar acuerdos nacionales", ha asegurado.

Así, ha reiterado que el acuerdo presupuestario ha sido posible en la capital alavesa porque es el PSE-EE el que está en la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, y ha considerado "significativo" que la teniente de alcaldesa y portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, no compareciera este pasado martes junto a la alcaldesa, Maider Etxdebarria, para dar cuenta del acuerdo. "Eso demuestra que el PNV no está cómodo con este acuerdo", ha asegurado.