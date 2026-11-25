El candidato de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que la coalición soberanista no busca "generar un espacio de confrontación entre partidos políticos que defiendan el autogobierno" y que tienen como "enemigo principal" a PP y Vox, que, "juntos o por separado", llevan a las elecciones una "agenda de involución" que genera "temor" en "buena parte" de la sociedad vasca.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute ha advertido de que PP y Vox, "juntos o por separado", llegan a las elecciones generales con una "una agenda de involución que genera temor en amplias capas de la sociedad vasca, en la gente generalmente más desfavorecida o más sensible a cualquier cambio o perturbación en su vida".

Matute ha asegurado que EH Bildu no concurre el 25N a "generar un espacio de confrontación entre partidos políticos que defiendan el autogobierno, por lo menos el que hay", aunque su coalición quiere "mucho más". En EH Bildu, ha explicado, creen que "puede haber un entente y un espacio colaborativo entre aquellas fuerzas políticas" que saben que "no podemos tocar nada de lo que se ha construido en este país con el esfuerzo de muchísima gente y, seguramente, de diferentes sensibilidades y visiones políticas". Por tanto, ha afirmado, "nuestro enemigo principal" es el PP y también Vox.

En cualquier caso, ha advertido de que el contexto electoral es "de democracia o involución, de democracia o reacción" y ha remarcado que EH Bidu está "claramente en la defensa de un modelo democrático frente a las tendencias involucionistas que quieren instalarse en España y que cogen corriente con lo que ya que se ha visto en otros lugares del mundo, da igual que sea en Paraguay con Peña, en Estados Unidos con Trump o en Brasil con Bolsonaro".

"Y de la misma manera que en algunos de esos lugares han conseguido frenar con un dique de contención esa expansión de la ola reaccionaria, nosotros queremos que en Euskal Herria también se haga", ha dicho, para añadir que "lo que toca es hacer factible y que se dé la condición de posibilidad de que el PP y el PP juntos o por separado no gobiernen".

Además, Matute ha señalado que "los intereses de Euskal Herria son los intereses de las personas de Euskal Herria, que tienen miedo a que las pensiones sufran un hachazo o a que les pase, desafortunadamente como pasó en Paraguay con Gustavo Peña, el amigo de Santiago Abascal, cuando decidió llevarse a su banco privado y ha llevado por delante a las pensiones públicas".

El candidato de EH Bildu ha añadido, además, que "la ciudadanía vasca tiene miedo, si eres mujer, a que haya una postura involutiva que nos vuelva a señalar aquello de que el feminismo ha llegado muy lejos o que ni machismo ni feminismo" y ha advertido de que "son lecturas que antes se situaban en un terreno muy concreto que era de la extrema derecha, pero que, por la necesidad del Partido Popular de no perder votos frente a ese espacio ideológico, ha asumido como propias".

En ese sentido, ha advertido de que "todo el mundo habla de la prioridad nacional como un término acuñado por Vox que ha captado o ha aceptado el Partido Popular para gobernar con ellos, como está haciendo en diferentes comunidades autónomas", pero "no ocupa el espacio que debiera ocupar el deslizamiento involutivo que ha llevado el Partido Popular en términos de igualdad para conseguir la aceptación o la aprobación de Vox, y eso es muy peligroso".

Asimismo, se ha referido a la gente trabajadora que ve "cómo podemos encontrarnos otra vez más con una lectura que ponga su dignidad y su posibilidad de desarrollar una vida digna, en cuanto a lo que tenga que ver con un salario digno y con unas condiciones de trabajo adecuadas", por detrás "de las necesidades del mercado y a la lógica de que lo que se necesita es que empresarios generen riqueza, cuando la matriz de la riqueza nace principalmente del esfuerzo de los trabajadores".

Oskar Matute ha precisado que cuando hablan de "blindar los derechos sociales, de impedir que el PP y Vox, juntos o por separado, alcance en el poder", están "defendiendo a la gente que vive en este pueblo".

"En el momento que vivimos ahora en la crucijada histórica en la que estamos ahora, es el de poner pie en pared e intentar estar todos a una para frenar la amenaza de involución del bloque reaccionario", ha dicho.

Oskar Matute ha considerado "importante para el país" ganar en Ezkerraldea y ha asegurado que "este país empezará a cambiar hacia donde nos gustaría que cambiara cuando consigamos que la Margen Izquierda no se convierta en un freno, como algunos pueden verlo, y logremos romper con esa dicotomía que se establecía antes de una Euskal Herria de un tipo frente a una Euskal Herria diferente por, seguramente, los orígenes migrantes en término demográfico de mucho peso que puede haber en Ezkerraldea".

En EH Bildu, ha remarcado, defiende que "en Euskal Herria no solo cabemos todos", sino que la quiuiere "construir entre todos y todas y no contra nadie, no contra las gentes de Ezkerraldea ni contra el sentir obrero que, probablemente, allí se palpa con más intensidad que en otros lugares".

Por eso, ha explicado, están centrando la campaña de Bizkaia en Ezkerraldea, "no tanto por coger más o menos votos", sino porque quieren "hacer partícipe a toda la gente de Ezkerraldea de que existe la posibilidad de que podamos construir algo importante, pero con ellos y con ellas y que se sientan ciudadanos de pleno derecho, no vascos de segunda en ningún modo porque no lo son, son tan vascos como cualquiera".

"Este país girará hacia donde nos gustaría en EH Bildu en el momento en que seamos capaces de conectar con Ezkerraldea y el Gran Bilbao, que es donde vive el núcleo poblacional o el volumen de gente más nutrido del conjunto de Euskal Herria", ha insistido.

25N

Por otro lado, en relación al 'Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres' que se celebra este miércoles, Matute ha asegurado que en EH Bildu "la vena feminista no solo es que esté presente en términos conceptuales, es que no puede estar de otra manera más que de forma transversal y englobándonos a todos y todas".

"Nuestro compromiso con el feminismo y con su desarrollo y con una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, que todavía queda mucho camino por hacer, va a seguir estando ahí", ha asegurado.

En cuanto a las medidas sociales aprobadas en los últimos consejos de gobierno, las últimas las de este pasado martes que tendrán que ser ratificadas en la Diputación Permanente, Matute ha dicho estar de acuerdo con medidas como los permisos de paternidad y de maternidad o la ayuda del bono de transporte.

No obstante, ha señalado que habrá alguna medida que pueda no gustarle, "generalmente aquellas que tienen que ver con políticas fiscales que plantean siempre una especie de tarifa plana para todos y todas", mientras que EH Bildu apuesta por "la progresividad fiscal y que quien más tiene más paga". En relación con la vivienda, defiende intervenir el mercado y construir más vivienda de protección pública social que "no entre en la rueda especulativa de la vivienda libre".