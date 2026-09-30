EH Bildu apoya las movilizaciones de los próximos días en defensa del derecho a la vivienda

Archivo - El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez - EH BILDU - Archivo

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu apoya las movilizaciones que se celebrarán en Euskadi en los próximos días en defensa del derecho a la vivienda, según ha anunciado el secretario de Acción Política de la formación soberanista, Arkaitz Rodríguez.

En un comunicado, Rodríguez ha afirmado que "la vivienda ha de ser un derecho, no un negocio". "Porque los derechos no caen del cielo, se conquistan, y porque, para ello, la movilización y la presión popular son tan necesarias como la lucha institucional. ¡Todos y todas a la calle!", ha emplazado.