EH Bildu Bizkaia ve "imprescindible una reforma fiscal de calado" porque la recaudación crece "a costa" de trabajadores

Apela a la "prudencia" ante las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La apoderada de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia Arantza Sarasola ha apelado a la "prudencia" ante las previsiones de recaudación que han realizado Gobierno Vasco y diputaciones y ha advertido de que es "imprescindible" acometer una reforma fiscal "de calado". En este sentido, ha lamentado que el incremento de recaudación se produce "a costa" de la aportación de los trabajadores a través del IRPF y el IVA.

Tras la presentación este jueves en las Juntas Generales de Bizkaia de los datos del Consejo Vasco de Finanzas del pasado día 13 por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la juntera de EH Bildu ha advertido de que aunque la recaudación de 2025 aumenta respecto al año anterior, "neutralizada la incidencia de las causas extraordinarias que redujeron la recaudación en 2024" (el fraude de los hidrocarburos y las devoluciones a los mutualistas), este aumento se sitúa "por debajo del incremento mostrado por la economía".

Además, ha insistido en que "se observa claramente que el incremento recaudatorio de 2025 se produce en el IRPF y en el IVA, es decir, tiene que ver con lo que aportan las y los trabajadores", mientras desciende la recaudación por el impuesto de Sociedades.

Por otro lado, ha precisado que estos datos se han recogido "cuando aún no está vigente" la revisión fiscal, que el propio informe presentado por el Consejo de Finanzas señala que "tendrá efectos negativos, tanto en el IRPF como en la futura recaudación a través de Seguridad Social".

"Si a ello añadimos que, como el propio lehendakari ha señalado en el pleno político de inicio de curso, vivimos tiempos de incertidumbre por multiples razones como, por ejemplo, la política arancelaria de Trump, además de ser momento de actuar con mucha prudencia, también lo es para pedir a quienes más tienen a título individual y a las empresas con mayores beneficios que aporten más", ha señalado Arantza Sarasola.

"A LA ESPALDA DE TRABAJADORES"

En ese sentido, la juntera de EH Bildu ha reiterado la apuesta de su formación por una reforma fiscal "de calado" ya que, a su entender la revisión acordada por PNV, PSE y Elkarrekin "no ha querido tocar los intereses de quienes más beneficios tienen".

En palabras de Sarasola, "los datos nos muestran que el sostenimiento de los fondos públicos se sitúa cada vez más a la espalda de las y los trabajadores".