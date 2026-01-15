EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu "celebra y saluda" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Moncloa para completar algunas transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero insiste en reclamar una relación "de igual a igual con el Estado".

A través de las redes sociales, el líder del grupo soberanista en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".

"Para la izquierda soberanista, todo lo que es bueno para el país es bienvenido. En cualquier caso, 46 años de constantes retrasos e incumplimientos, así como de erosión silenciosa de nuestro autogobierno, certifican la necesidad de entablar una relación diferente con el Estado, de igual a igual y con garantías. Seguimos trabajando para hacerlo posible", ha subrayado.