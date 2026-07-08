EH Bildu cree una buena noticia la decisión del TC, pero advierte que "la ofensiva contra el euskera no ha cesado"

Archivo - El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y secretario de EH Bildu para la Normalización del Euskera, Josu Aztiria, ha considerado "una buena noticia" la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley vasca de Empleo Público, pero ha advertido que "la ofensiva contra el euskera no ha cesado".

Aztiria se ha referido, de esta forma, a la decisión del Constitucional de no admitir la cuestión de inconstitucional que le trasladó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la ley vasca que regula los perfiles lingüísticos en la Administración.

"Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskera y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua", ha asegurado.

No obstante, ha advertido que "la ofensiva contra el euskera no ha cesado" y ha asegurado que desde EH Bildu seguirán trabajando "para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus".