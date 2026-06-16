EH Bildu cree que la ofensiva al PSOE busca frenar "cambios democráticos" de la mayoría plurinacional y progresista

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BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Política de EH Bildu ha realizado una reflexión sobre la situación del Estado español, trasladada a su militancia, en la que considera que "ofensiva judicial-policial" contra el PSOE de Pedro Sánchez pretende cerrar cualquier "posibilidad de que una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes en el diseño" del régimen del 78.

Además, apuesta por dar "una respuesta sólida, clara y estructural" a la presunta corrupción desde la presunción de inocencia, que, a su juicio, no vendrá de nuevas elecciones cuando la alternativa es un Gobierno del PP con apoyo de Vox.

En su documento titulado 'La crisis del Régimen, la oportunidad política y nuestra responsabilidad', que critica el proceso que se denominó "transición" al no conllevar "una ruptura democrática con el régimen franquista", la Mesa Política de EH Bildu destaca que, en la actualidad, "la mera posibilidad de imaginar cambios democráticos profundos ha encendido todas las alarmas en los poderes reales".

En este sentido, recuerda la frase del expresidente del Gobierno del PP José María Aznar de 'el que pueda hacer, que haga', que, en su opinión, "expresa con toda claridad esa lógica: cada poder disponible debe actuar desde su propio ámbito para abortar esa posibilidad política".

En ese contexto, considera que debe situarse "la ofensiva judicial-policial de los últimos años". "La judicatura, junto con la Guardia Civil y otros aparatos del Estado, se ha convertido en una de las principales garantías del Régimen. La función de tutela que en la transición se atribuía al Ejército, la cumplen hoy, en gran medida, el poder judicial y los aparatos policiales", asegura.

CONTRA OPCIONES POLÍTICAS

La formación soberanista subraya que estos "no actúan de forma neutral contra la corrupción", sino "contra las opciones políticas que podrían permitir cambios de calado". En todo caso, advierte que "esto no significa que deban minimizarse los casos de corrupción, en absoluto".

"La corrupción ha existido y existe. Es más, una de las raíces de la corrupción política e institucional se encuentra en el propio origen del Régimen del 78: en una transición sin ruptura, muchos de los poderes económicos, políticos e institucionales que sostuvieron el franquismo se convirtieron en pilares de la nueva 'democracia'", añade.

De esta forma, apunta a "las financiaciones opacas de muchos partidos, los acuerdos con grandes empresas, las redes vinculadas a la construcción, el clientelismo, el amiguismo y el enchufismo", que "han degradado la vida política y debilitado la calidad de los servicios públicos".

"Por eso, la lucha contra la corrupción no puede ser superficial. No basta con actuar contra las personas corrompidas; también hay que actuar contra las estructuras, las redes y los intereses económicos que corrompen. Combatir la corrupción es combatir el clientelismo, el amiguismo y el enchufismo. A la política se viene a servir al pueblo, no a servirse de él", ha apuntado, para precisar que EH Bildu "puede decir con orgullo que siempre ha actuado así, gracias a sus principios políticos, éticos y militantes".

De esta forma, aboga por dar "una respuesta sólida, clara y estructural" a los presuntos casos de corrupción "conocidos estos días, respetando la presunción de inocencia". "EH Bildu actuará con rigor y responsabilidad en este ámbito, pero, al mismo tiempo, no podemos permitir que se nos nuble la mirada", asegura.

ELECCIONES

En este contexto, recuerda que "hay quien reclama adelantar las elecciones generales para "desbloquear" la situación. "Pero hablemos en serio: ¿alguien cree realmente que la alternativa a la corrupción es un Gobierno de Feijóo con el apoyo de Vox? ¿Alguien cree que el objetivo de la derecha y de la extrema derecha es acabar con la corrupción sistémica?", pregunta.

A su juicio, su objetivo "no es acabar con la corrupción", sino "cerrar la ventana de oportunidad". Para ello, avisa que "quieren destruir el llamado 'sanchismo', con el fin de llevar al PSOE de nuevo al lugar del que nunca debió salir: los pactos de Estado, el bipartidismo político y la estabilidad del Régimen, tras obligar al partido a atravesar una dura travesía que pondría en serio riesgo incluso su propia supervivencia".

"Así, quieren cerrar la posibilidad de que una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes en el diseño del 78", alerta.

LA AGENDA DE EH BILDU

En su mensaje a la militancia, EH Bildu subraya que "todas las encrucijadas entrañan riesgos, pero también oportunidades". "Nuestra tarea es clara: cerrar la puerta al autoritarismo, reforzar la ejemplaridad política frente a la corrupción y el clientelismo, avanzar en la soberanía de Euskal Herria e impulsar una transformación social y democrática", asevera.

Además, expresa su convicción de que "la crisis del Estado español no debe sustituir" su agenda, sino "al contrario", evidencia "aún más la necesidad de que Euskal Herria haga su propio camino". "Nuestra tarea no consiste en quedar subordinados al ciclo político de Madrid -aunque este tendrá incidencia, por supuesto-, sino en abrir oportunidades políticas desde Euskal Herria, dar pasos en soberanía y organizar las mayorías sociales de este país", precisa.

En este sentido, enfatiza que "Euskal Herria es el epicentro de la liberación nacional y social". "Estamos fortaleciendo nuestra actuación en este país para desarrollar desde aquí un proceso popular, alcanzando los acuerdos y las correlaciones de fuerzas necesarias", explica.

También considera que deben "prestar atención a la situación del Estado -ya sea para aprovechar oportunidades, ya sea para hacer frente a la ofensiva autoritaria-, pero sin desdibujar la agenda propia de Euskal Herria: poniendo en el centro los derechos nacionales de este país, los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad, el euskara y unas condiciones de vida dignas". "La ética, la honestidad y el compromiso de estar al servicio de este pueblo serán nuestra brújula. Ahí reside la fuerza de EH Bildu y desde ahí seguiremos trabajando", concluye.