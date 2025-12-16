EH Bildu cree que "la realidad le ha pasado por encima al PNV" en la "ocurrencia" del Guggenheim Urdaibai

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha considerado que la Fundación Guggenheim ha tomado "la decisión correcta" al abandonar el proyecto de ampliación del Guggenheim a Urdaibai porque construir "un museo en una biosfera protegida" era "una ocurrencia". En este sentido, ha considerado que "la realidad le ha pasado por encima al PNV".

En un comunicado tras la reunión del Patronato de la Fundación Guggenheim celebrada este martes, Otxandiano ha opinado que se ha adoptado "la decisión correcta" porque "ha terminado imponiéndose el sentido común".

Para el parlamentario de EH Bildu "esto ha sido una ocurrencia, hacer un museo en una biosfera protegida", y, en realidad, no había ni un proyecto cultural ni un proyecto medio ambiental.

"Lo que había era una apuesta económica por un modelo turístico, por un determinado modelo económico. Y las consecuencias de ese modelo económico turístico son muy conocidas hoy en día por la sociedad vasca. La gentrificación, la subida de los precios de la vivienda, la masificación", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que "la mayoría de la comarca" se opone a este proyecto. Por todo ello, ha considerado que "se ha impuesto el sentido común y la realidad ha pasado por encima al PNV".

Otxandiano ha realizado también un llamamiento a "extraer lecciones" de cara al futuro, entre ellas que "ha terminado el tiempo de la gobernanza verticalista".

Así, ha incidido en que "las cosas no se pueden hacer sí o sí, y menos cuando se trata de proyectos que tienen este impacto y esta dimensión". "Este tipo de cosas hay que hacerlas con la gente, hay que hacer partícipe a la sociedad de las apuestas sociales y económicas que tenemos que hacer de cara al futuro", ha manifestado.

MODELO AGOTADO

En esta línea, ha señalado que hay proyectos que "responden a un modelo de desarrollo que está agotado" y, de este modo, ha recordado que se vive un contexto de la crisis climática, en el que "ha llegado el momento de poner en cuestión" determinadas infraestructuras y proyectos. Por otro lado, ha subrayado que la comarca sigue necesitando de una estrategia de desarrollo socioeconómico.

Finalmente, ha destacado que el proceso de escucha que se puso en marcha en este caso sirve como "herramienta muy útil" para poder ser aplicada en otros ámbitos como la transición energética, la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad o la adaptación del territorio al cambio climático.