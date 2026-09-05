EH Bildu denuncia que Europa está "sin rumbo" mientras Marruecos "presiona" a la UE con la migración

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BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, ha denunciado que Europa está "sin rumbo" y manteniendo "una política de concesiones y apaciguamiento" mientras Marruecos está utilizando la migración y las fronteras "para presionar a la Unión Europea". ¿Donde está Europa?", se ha preguntado.

En redes sociales, el eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, se ha referido, de esta manera, a lo que que está aconteciendo en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, y ha denunciado el papel que está jugando la Unión Europea.

A su juicio, se ve a una Europa "sin rumbo" y cada vez "más alineada con una internacional reaccionaria". Barrena cree que es una Europa "incapaz de defender sus propios valores y de plantar cara a quienes utilizan las fronteras y la migración como instrumentos de presión política y la guerra híbrida".

"Marruecos es un claro ejemplo. Está utilizando la migración y las fronteras para presionar a la Unión Europea, mientras Europa mantiene una política de concesiones y apaciguamiento", ha denunciado.

Pernando Barrena ha asegurado que lo ocurrido demuestra que esta política ha fracasado y ha afirmado que Europa "no puede seguir externalizando sus responsabilidades ni permitiendo que las personas migrantes sean utilizadas como moneda de cambio".

"Desde Euskal Herria hacemos una pregunta muy sencilla: ¿Dónde está Europa? Necesitamos otra Europa, una Europa que ponga los derechos humanos por delante, que afronte las causas de las migraciones y que apueste por un modelo económico justo, solidario y que garantice una vida digna para todas las personas", ha concluido el eurodiputado de EH Bildu.