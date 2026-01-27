EH Bildu denuncia que Osakidetza ha administrado una vacuna hexavalente "caducada a decenas de niños"

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado que "desde hace algunos meses en varios centros de Osakidetza se ha administrado una vacuna caducada a decenas de niños y niñas. En concreto, la vacuna hexavalente que protege frente a seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus, polio y hepatitis B, por lo que estos menores se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves".

Según ha indicado la formación soberanista, tras investigar durante los últimos días, ha constatado que, al menos en la OSI Donostialdea, se han administrado vacunas "caducadas, llegando incluso a administrar una segunda dosis también caducada".

Por lo tanto, ha aseverado que "no se ha tratado de un error aislado", sino que "ha existido un grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza". "De hecho, no se ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas y no se han cumplido los procedimientos y protocolos establecidos", ha reprochado.

La vacuna hexavalente es adquirida por Salud Pública y posteriormente distribuida a Osakidetza, que es quien la administra a la ciudadanía en sus centros de salud.

Ante una situación de este tipo, EH Bildu ha señalado que Osakidetza debe informar a las familias y adoptar medidas acordes a la situación de cada menor. Sin embargo, según la información de la que dispone, a día de hoy las familias "todavía no han sido informadas", ha lamentado.

Dada la "importancia del asunto y la sensibilidad y gravedad que tiene desde el punto de vista de la salud pública", la coalición independentista ha presentado varias preguntas dirigidas al consejero de Salud, Alberto Martínez, para su respuesta por escrito, en las que le cuestiona "desde cuándo, desde qué fecha concreta, es conocedor el consejero de Salud de que Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a decenas de niños y niñas, cuántos menores han recibido la vacuna hexavalente caducada, en qué OSI de Osakidetza se han administrado vacunas caducadas y en qué centros de salud".

Asimismo, se interesa por "cuántos menores han recibido más de una dosis de la vacuna caducada, en qué OSI y en qué centros de salud", si han sido avisadas las familias de que a sus hijos e hijas se les ha administrado "una vacuna caducada antes del 26 de enero de 2026". En caso afirmativo, pide que detalle cuántas familias han sido avisadas y de qué OSI, y, "si no han sido avisadas, ¿por qué no se les ha informado?".

Por último, pide información del número de menores "afectados a los que se les ha vuelto a administrar la vacuna correcta antes del 26 de enero de 2026".

Dado que la vacuna hexavalente también se administra a personas adultas de grupos de riesgo, pregunta a "cuántas personas adultas, de qué grupos de riesgo y en qué OSI se les ha administrado una vacuna caducada", si han sido informadas las personas afectadas y, en caso afirmativo, en qué fechas fueron informadas.