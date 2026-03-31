EH Bildu denuncia en los tribunales amenazas de muerte contra Otegi

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado en los tribunales que el secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, recibió amenazas de muerte, remitidas al grupo en el Parlamento Vasco en diciembre de 2025. Otegi compareció este pasado lunes ante un Juzgado de Vitoria-Gasteiz en calidad de perjudicado.

Fuentes de EH Bildu han señalado que estos mensajes con amenazas de muerte se produjeron horas después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, augurara el "exterminio" político de esta formación durante una intervención en la Cámara vasca.

Las representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento, actuando en nombre del grupo, denunciaron los hechos ante la Ertzaintza. Es por ello que ayer Arnaldo Otegi compareció como perjudicado ante la autoridad judicial.