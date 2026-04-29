EH Bildu dice que el "ruido" entre PNV y PSE crea "gran inestabilidad" y pide "sosiego e inteligencia política"

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BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria y responsable de programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha afirmado este miércoles que el "ruido" generado entre PNV y PSE-EE crea "gran inestabilidad" y ha pedido "sosiego e inteligencia política" para poder ofrecer "soluciones a este país en estos tiempos complicados".

Kortajarena se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a la polémica generada entre los dos partidos que forman el Gobierno Vasco tras anular el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, una reunión que tenía prevista para este miércoles con Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales e interlocutor de Ferraz, tras "la falta de respeto" del PSE-EE por haber publicado una foto suya, creada con Inteligencia Artificial, tirándose a la piscina, después de que el líder jeltzale asegurase que había "base" para trabajar un nuevo estatus.

Así, la dirigente de la formación soberanista ha considerado que la política vasca "no necesita niñerías, frivolidad ni ligereza, y necesita menos cosas de hombres", ya que, en su opinión, "son tiempos de tratar los temas con tranquilidad, respeto e inteligencia política, de que se dé un debate política de altura y tratar las cuestiones que tenemos entre manos con seriedad, rigor y serenidad para poder ofrecer soluciones a este país en estos tiempos complicados".

"Luego, el lehendakari nos dirá que la coalición está muy fuerte y que ofrece una gran estabilidad, pero creo que es lo contrario. Ese ruido genera gran inestabilidad y dificulta avanzar en temas importantesa. Necesitamos sosiego, inteligencia política, respeto, responsabilidad, menos frivolidad y trabajar las cosas en la forma y en la manera debidas", ha destacado.

Además, la dirigente de EH Bildu ha asegurado que "las disputas" entre PNV y PSE-EE han sido "cada vez más evidentes y de más intensidad" durante la presente legislatura, y se ha preguntado "en qué están de acuerdo" las dos formaciones que gobiernan en coalición, ya que esa situación "supone una hipóteca y pone límites a los debates y a las políticas que este pais debe realizar".

"¿Cuál es camino que van a hacer en vivienda? ¿El que plantea Denis Itxaso o el que plantea Jon Insausti? ¿Cuál es el planteamiento en el resto de termas estratégicos? ¿Hasta dónde limitan esas disputas que mantienen y esa falta de proyecto la oportunidad de hacer otro tipo de políticas?", se ha preguntado.

"EHFADARSE Y MANTENERSE EN EL GOBIERNO"

En este sentido, Nerea Kortajarena ha considerado que jeltzales y socialistas "se ponen de acuerdo para dos cosas: enfadarse entre ellos y mantenerse en el Gobierno". "Lo más probable es que enseguida nos digan que ya ha pasado, que han sido versiones diferentes y que las relaciones entre los miembros del Gobierno son muy buenas", ha añadido.

La dirigente de EH Bildu ha recordado que, "en la última disputa, se hablaba de cosas de Eneko y cosas de Aitor, pero la cuestión es que las cosas de Eneko y de Aitor no son las preocupaciones de los ciudadanos, son cosas de partidos", y ha denunciado que son "disputas cortoplacistas".

"Lo que necesitamos es situar el debate en otros planos, y EH Bildu quiere traer a la política vasca un poco de serenidad, rigor, seriedad, y que sae puedan dar debates de altura y de nivel en las cuestiones que tenemos entre manos", ha concluido.