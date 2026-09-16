EH Bildu y ERC llaman a "aunar fuerzas y trabajar de la mano" por la independencia de los pueblos vasco y catalán

Reunión de delegaciones de EH Bildu y ERC - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han abogado, tras la reunión que han mantenido este miércoles en Bilbao, por "aunar fuerza" y que Euskal Herria y Catalunya, a los que han definido como "dos pueblos oprimidos", trabajen "de la mano" para lograr el objetivo de la independencia.

Este encuentro, que se ha desarrollado en la sede de EH Bildu en Bilbao, se enmarca en las reuniones bilaterales que esta formación viene desarrollando con fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal para analizar la situación política en el Estado español y el mundo.

La delegación de EH Bildu ha estado integrada por su secretario general, Arnaldo Otegi; la secretaria de Organización, Sonia Jacinto; y el secretario de Relaciones y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta.

Por parte de ERC, han acudido al encuentro su presidente, Oriol Junqueras; la secretaria general, Elisenda Alamany; y el secretario general adjunto, Oriol López.

Durante la reunión, ambas formaciones han ratificado su voluntad de seguir fortaleciendo "la colaboración política y estratégica" que mantienen desde hace años, con el objetivo de "compartir agendas, coordinar iniciativas y profundizar en el trabajo conjunto" en defensa de los intereses de los pueblos vasco y catalán.

En ese sentido, han subrayado que Euskal Herria y Catalunya son dos "pueblos oprimidos" que deben "aunar fuerzas y trabajar de la mano en el camino del objetivo de la independencia".

CRECIENTE OLA AUTORITARIA

Asimismo, EH Bildu y Esquerra han mostrado su preocupación por la "creciente ola autoritaria y retrógrada" en el Estado español, en Europa y en el mundo, y han destacado que tanto el pueblo vasco como el catalán conocen "de primera mano" las consecuencias que tienen esos idearios en las condiciones nacionales y sociales de la ciudadanía.

En este contexto, ambas organizaciones han defendido la necesidad de reforzar la cooperación entre las fuerzas comprometidas "con los valores democráticos para hacer frente a este desafio".

Por ello, en este encuentro, estos partidos han coincidido en reforzar la "estrategia conjunta para conseguir" el objetivo de la independencia y trabajar para frenar el crecimiento de la ultraderecha.