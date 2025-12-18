EH Bildu estudia emprender acciones legales por las palabras de De Andrés (PP) sobre su "exterminio" político

Archivo - El candidato a Lehendakari de EH Bildu, Pello OtxandianO - IÑAKI BERASALUCE EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que su formación estudia emprender acciones políticas y legales ante las declaraciones realizadas este jueves en el Parlamento vasco por el presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, en las que ha afirmado que "más pronto o más temprano" serán "exterminados de Euskadi como fuerza política".

Tras advertir que no se trata de una "anécdota", sino de "un punto de inflexión", ha pedido que "la mayoría democrática" del Parlamento vasco "se plante frente a la ofensiva del bloque reaccionario" de populares y Vox.

Tras las palabras de De Andrés durante el debate parlamentario para designar al nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, en las que el dirigente popular ha añadido que EH Bildu es una "fuerza política anómala" dirigida por "un torturador" que "jugaba a la ruleta rusa con un secuestrado" --en alusión a Arnaldo Otegi--, Otxandiano ha comparecido ante los medios de comunicación para advertir de "la gravedad política y democrática" que suponen porque "la palabra exterminio tiene un significado y una connotación política histórica muy concreta".

"Todos y todas la conocemos, y hoy ha sido el verbo escogido por el presidente del PP de Euskadi para referirse a la segunda fuerza política de este Parlamento. Hoy el PP ha propuesto el exterminio de la segunda fuerza, y creemos que esto tiene una gravedad política que hay que poner encima de la mesa", ha destacado.

En su opinión, "lo primero es ser conscientes de lo que hoy ha ocurrido en el Parlamento" porque "es de una gravedad que no tiene precedentes en la historia" de esta Cámara. "Creemos que, además, debe marcar un punto de inflexión en el debate político, y en lo que se refiere a esta legislatura", ha insistido.

"TIEMPOS OSCUROS"

Pello Otxandiano ha recordado que en el pleno de política general, al inicio de este curso político, el Lehendakari, Imanol Pradales, terminó su intervención "alertando de tiempos oscuros, liderados por un bloque reaccionario y compuesto por PP y Vox".

"Y dijo que esos tiempos oscuros pueden poner en riesgo nuestra identidad, nuestra institucionalidad y nuestro autogobierno. Por lo tanto, apeló a la responsabilidad y alertó al resto de las fuerzas políticas y a la sociedad vasca en general de lo que esto supone", ha añadido.

Por ello, ha planteado que "hay que actuar en coherencia y en consecuencia". "Nosotros y yo mismo, como portavoz del grupo parlamentario EH Bildu, le respondí planteando toda nuestra disposición, toda nuestra colaboración, precisamente para hacer frente a ese bloque reaccionario, porque compartimos ese diagnóstico", ha subrayado.

Otxandiano ha alertado de que, "efectivamente, lo que se está produciendo hoy es un giro hacia la derecha en el conjunto de las democracias occidentales, en el contexto europeo y también en el Estado español, un proceso involutivo en términos democráticos".

"Este bloque reaccionario tiene una agenda reaccionaria que, entre otras cosas, tiene por objetivo, efectivamente, nuestra identidad, nuestros derechos nacionales, etcétera. Por lo tanto, esto tiene que marcar el debate político, y tenemos que ser conscientes de que hay que reaccionar ante esta situación", ha añadido.

"SALTOS CUALITATIVOS"

Para el dirigente de EH Bildu, desde el pleno de política general del pasado mes de septiembre hasta hoy "ha habido una secuencia en la que el PP y Vox han ido dando saltos cualitativos en el debate político". "Hemos escuchado a un concejal del PP plantear la ilegalización de EH Bildu (en alusión a Carlos García). EH Bildu planteó una moción en Durango, pero aquí se está hablando con absoluta naturalidad de posibles ilegalizaciones", ha manifestado.

Después, ha recordado que el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar afirmó que él "no va a condenar algo en lo que participó su padre como jefe de propaganda de la Falange, en referencia al franquismo".

También ha dicho que "el propio De Andrés en este Parlamento dijo que, de alguna manera, el Gobierno vasco tiene que pedir perdón, por haber capitulado en Santoña y haber propiciado la victoria de los sublevados y, por lo tanto, culpabilizando en el último término al pueblo vasco de la derrota de la República, de la victoria de los sublevados y, en consecuencia, de las consecuencias posteriores de ese momento histórico".

"Y hoy hemos escuchado al presidente del PP de Euskadi, y quiero remarcar de la palabra pronunciadas en este Parlamento, 'exterminio' , que significa exterminar a la segunda fuerza política. Esto tiene un significado político histórico muy concreto y esto tiene que marcar un punto de inflexión. Esto no puede ser una anécdota y lo primero es dimensionar lo que hoy ha sucedido en el Parlamento Vasco", ha remarcado.

Pello Otxandiano ha dicho que esto le lleva a plantear "una reflexión en profundidad" sobre que "no puede haber equidistancias ante esto". "Es evidente que existe un bloque reaccionario compuesto por PP y Vox que tiene una agenda reaccionaria. Y, por lo tanto, si aquí existen mayoría democráticas que hacen que ese bloque reaccionario en este Parlamento sea minoritario, entonces tenemos que ser conscientes del momento histórico y actuar en consecuencia, como planteó precisamente el Lehendakari", ha precisado.

En su opinión, "ese bloque reaccionario se tiene que topar con un bloque democrático". "Por lo tanto, nuestra reflexión va dirigida o nuestras palabras, o nuestra invitación a la reflexión va dirigida a las fuerzas democráticas de este Parlamento que hacen que este país, efectivamente, sea una anomalía. Como ha dicho hoy el presidente del PP vasco, existe una anomalía. Precisamente la anomalía (para el PP) no es EH Bildu, la anomalía es el pueblo vasco, es Euskal Herria", ha considerado.

Otxandiano ha llamado a "la mayoría democrática" de la Cámara vasca a "plantarse frente a la ofensiva del bloque reaccionario, para hacer frente "a la derechización que se está produciendo en el conjunto de Europa y también el Estado español".

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco ha afirmado, en este sentido, que "hoy aquí ese bloque reaccionario es minoritario en términos democráticos, porque esa es la voluntad democrática del pueblo vasco".

"CONTUNDENCIA DESDE LA SERENIDAD"

Por ello, ha dicho que "el bloque democrático tiene que ser claro y contundente desde la serenidad" porque le acompaña "la voluntad democrática del pueblo vasco y, por tanto, desde esa confianza y desde esa seguridad, la mayoría parlamentaria democrática se tiene que plantar".

"Esto no es un ataque contra EH Bildu, esto lo queremos dejar claro. Aquí no se tienen que plantear equidistancias, aquí tiene que haber un centro, efectivamente, un centro democrático compuesto por la mayoría democrática de este Parlamento, que se plantee frente a este bloque reaccionario y, por lo tanto, nuestra invitación es a que se tomen en serio las palabras del Lehendakari en el pleno de Política General, y a que se actúe en consecuencia", ha remarcado.

En su opinión, "esto tiene que marcar un punto de inflexión y la legislatura". "Yo creo que, con estas palabras, entra en otra fase y, por lo tanto, el debate político se tiene que articular precisamente en torno a cómo hacemos para que esta involución democrática que estamos viendo no condicione la vida política de este país. Y que este país, valiéndose las mayorías democráticas que tiene, pueda construir su futuro un tema democrático y pueda plantear un debate político que responda a las necesidades sociales y económicas que tiene este país"·, ha recalcado.

Por último, ha anunciado que EH Bildu "estudia posibles acciones políticas, incluso legales, ante lo que hoy ha sucedido en el Parlamento".