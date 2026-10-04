EH Bildu irá a elecciones "preparada" para decir "a quienes defienden a los especuladores que están perdiendo"

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Óscar Matute, junto al candidato a diputado general de Bizkaia, Iker Casanova, y a la aspirante a alacldesa de Bilbao, María del Río, en el Palacio Euskalduna de Bilbao - EH BILDU

BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha asegurado que irán a las próximas elecciones, sean las generales o las municipales y forales, "preparados" para decir "a quienes defienden a los especuladores que están perdiendo" porque la vivienda será "el debate central" de cualquier campaña. Tras realizar un llamamiento a "seguir en la calle presionando", ha reprochado al PNV su postura "de ambigüedad mal calculada" y falta de "humanismo" ante el "debate moral".

Matute ha participado este sábado en el acto de presentación en el Palacio Euskalduna de Bilbao de Iker Casanova como candidato de EH Bildu a diputado general de Bizkaia y de María del Río como candidata a la alcaldía de la capital vizcaína, que ha estado centrado en la defensa de la vivienda.

El diputado de EH Bildu ha reiterado que los dos decretos de vivienda rechazados el pasado viernes en el Congreso "no eran suficientes, pero sí eran necesarios". "Eran unos decretos en un caso de emergencia, ante la situación que atraviesan decenas de miles de personas", ha apuntado, para recordar que entre ellas se encuentran 150 familias de Los Ochos de Erandio en riesgo de ser desahuciadas o otras 500 en Benta Berri en San Sebastián y otras muchas "afectadas por esto que se llama crisis de vivienda y que no es no es sino la estafa de los especuladores contra la gente".

"Esta semana, para ser histórica, necesita de las gentes EH Bildu y de las decenas de miles de personas que en Euskal Herria salen a las calles a defender una vivienda digna y adecuada para todos", ha subrayado.

A su juicio, es su "responsabilidad dar con las claves para empezar a resolver el problema de la vivienda", y ha dicho que hay que "romper el discurso que algunas fuerzas políticas interesadas en que no se toque el negocio de los fondos buitre", que quieren hacer ver que estas es "una pugna entre inquilinos y propietarios".

Según ha destacado, "esto no es una guerra, no es un conflicto". "Es un debate moral, de sociedad, es un debate político antes que económico, que plantea que, como ciudadanos, seamos inquilinos o propietarios, tenemos la obligación moral de dar respuesta al sufrimiento que se lleva por delante las vidas de demasiada gente", ha remarcado.

En este sentido, ha apelado a "dotar de estabilidad y seguridad" a todos, a inquilinos y propietarios, "a quienes buscan poder tener una vivienda en la que cobijarse y a quienes teniendo una vivienda alcanzan a ver que el problema se escapa a una lógica personal y es un problema de orden colectivo".

"En un mundo lleno incertidumbres, todos tenemos derecho a vivir con tranquilidad y saber que podremos contar con un techo y un lugar en el que poder desarrollar nuestra vida", ha manifestado.

En este sentido, ha aludido al lema 'ni casas sin gente, ni gente sin casas', para preguntarse "¿quién puede estar en desacuerdo con eso?". "No se trata de atacar al pequeño propietario como algunos quieren hacer ver para tapar probablemente la vergüenza de sus votos", ha apostillado.

Oskar Matute ha explicado que ellos ponen en el centro del debate "al negocio y a la especulación de unos pocos jugando con la esperanza y con el futuro de la vida de la mayoría de la sociedad", y ha defendido los contratos indefinidos que "ya funcionan en otros lugares de Europa" con éxito.

"Las medidas que proponíamos también ofrecían estabilidad y seguridad a los propietarios. ¿Qué propietario prefiere cambiar de inquilino cada cinco años en vez de poder tener a una persona o una familia que paga con religiosidad, que cuida la casa, que la mejora? ¿Quién pretende hacer negocio cada cinco años sumándose a la espiral loca del alza de los precios y asumiendo riesgos que quizá no tendría que tener?", ha cuestionado.

DEBATE MORAL

El dirigente de EH Bildu ha dicho que esperaban que, ante este "debate moral, de compromiso ético y colectivo, las fuerzas políticas vascas presentes en Madrid respondieran con altura de miras". "Por desgracia, no ha sido así", ha indicado en referencia al PNV.

"Hay quien ha decidido nadar y guardar la ropa, dar una cal y otra de arena, esconderse en un sí para tapar un no. Eso no es tener altura de miras, no es tener responsabilidad y no es ni muy humanista, ni muy cristiano, ni muy democristiano", ha asegurado.

Por ello, cree que los jeltzales se han "equivocado" y son "conscientes" de ello. "Actuaban con una ambigüedad calculada pero muy mal calculada. De la extrema derecha o de la derecha española esperamos nada; de la catalana y de la vasca creíamos que podíamos esperar algo más. Por desgracia, no ha sido así", ha manifestado.

No obstante, ha rechazado "lanzar un mensaje de derrota" porque "esto no ha acabado". "La victoria pírrica que han conseguido, las calles se la están devolviendo", ha resaltado.

"SEGUIR PRESIONANDO"

Por ello, ha animado a "seguir en la calle presionando" porque se ha logrado que la vivienda sea "el objeto de debate central de cualquier campaña electoral que se vaya a celebrar, ya sean las municipales y forales o las generales, cuando toquen", a las que su formación irá "con gusto y preparada".

Tras advertir a "quienes defienden a los especuladores y el negocio" que "ya están perdiendo", ha considerado que "hoy en las calles les están diciendo que el derecho a la vivienda es la causa central y está por encima de cualquier lectura de dificultad sobre el carácter de las políticas de vivienda". "Esa es la hegemonía que se está construyendo en las calles y que EH Bildu va a acompañar sin miedo", ha aseverado.

Oskar Matute ha emplazado a "seguir trabajando y empujando para lograr, no solo los contratos indefinidos, sino la protección efectiva frente a los desahucios, la prohibición de compra especulativa permanente y efectiva, el control de precios y todo el resto de medidas estructurales que ponga en vías de soluciones reales y a largo plazo la crisis habitacional". "Lo que hace falta es hacer muchas cosas en muchos sitios y durante mucho tiempo. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a empezar, a ponernos el buzo", ha subrayado.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso ha dicho que "ha habido quien planteaba para defender su 'no' --y ahora estoy pensando en otra latitud--, que lo que había que hacer era reunirnos a puertas cerradas y empezar a negociar". "La respuesta es no. Nosotros no queremos hacer nada a puertas cerradas, queremos retratarnos, que la gente vea lo que somos y lo que decimos. Queremos que el resto haga lo propio, que no se escondan, que no se reúnan en puertas cerradas para que nuevamente los fondos buitre, los especuladores, puedan seguir determinando cómo tenemos que malvivir o sufrir para que ellos se sigan forrando", ha precisado.

Tras insistir en que "los fondos buitres no compran solo pisos, sino también partidos políticos", ha instado a "decir siempre la verdad" porque "no hay varita mágica que resuelva todo en un día". "Pero hay lugares donde hay voluntad, determinación y compromiso para que se empiecen a resolver esos problemas. Y una de esas casas comunes donde podemos empezar a construir esa realidad es EH Bildu. Por eso, necesitamos una EH Bildu fuerte, valiente y decidida", ha concluido.

CANDIDATOS

Por su parte, Iker Casanova ha enfatizado que los decretos que se tumbaron en el Congreso evidencian "el camino todavía por hacer". En este sentido, ha vuelto a pedir que se declare zona tensionada a toda la Comunidad Autónoma Vasca "frente al riesgo de desahucios como los de Erandio".

Por último, María del Río ha animado a EH Bildu "a hacer historia, a escribir su futuro de la mano del conjunto de la sociedad, defendiendo el derecho a la vivienda, sin dejar a nadie atrás", sin importar "el código postal en el que se ha nacido".