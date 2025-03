EH Bildu llama a Confebask a "sentarse a negociar" el SMI e insiste en que Gobierno Vasco "juegue un rol de mediador"

Otxandiano asegura que sus posiciones y las de la patronal vasca están "bastante alejadas en prácticamente todos los ámbitos"

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha realizado un llamamiento a Confebask a "sentarse a negociar" el SMI propio en Euskadi, y ha insistido en que el Gobierno Vasco debe "jugar un rol de mediador" para impulsar el proceso negociador. Además, ha constatado que sus posiciones y las de la patronal vasca están "bastante alejadas en prácticamente todos los ámbitos".

Una delegación de EH Bildu, integrada por Otxandiano, la secretaria de Programa y portavoz en la Cámara vasca, Nerea Kortajarena, y el también parlamentario y responsable de industria de la formación soberanista, Ander Goikoetxea, se han reunido este lunes con Confebask, en la sede de la patronal vasca en Bilbao.

En el encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos que EH Bildu celebra con agentes económicos y sindicatos vascos, se han intercambiado puntos de vista sobre fiscalidad, la posible negociación para un SMI propio, la política industrial o el modelo de desarrollo social económico vasco a abordar en el futuro.

Pello Otxandiano, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, se ha referido al contenido del encuentro con Confebask, para asegurar que ha sido una reunión "muy interesante". "Hemos intercambiado posiciones sobre diversos temas. Evidentemente, las posiciones políticas de EH Bildu y Confebask están bastante alejadas en prácticamente todos los ámbitos, pero nos parece muy importante intercambiar puntos de vista con todo el mundo que tiene algo que decir y que, de una u otra manera, influye en la vida social y económica del país", ha manifestado.

En cuanto al tema concreto del SMI, "que esta semana va a estar en la agenda pública", ha insistido en que el Gobierno Vasco "tiene que jugar un rol de intermediador en una negociación que se tiene que producir entre los sindicatos vascos y la patronal".

"Creemos que no está desempeñando precisamente ese rol. Hay una propuesta por parte de todos los sindicatos del país. Es la segunda propuesta que se ha hecho pública, muy posibilista, y entendemos que la patronal está llamada a sentarse a negociar y no se entiende su negativa", ha manifestado en referencia a la solicitud de reunión el 20 de marzo en el CRL para abordar este tema por parte de sindicatos como ELA y LAB.

Por ello, EH Bildu ha trasladado a la patronal vasca "la importancia" que tiene alcanzar un acuerdo sobre un SMI vasco, y le ha emplazado a "aprovechar esa oportunidad" que se presenta. Por su parte, Confebask les ha respondido que no considera que este sea el momento de negociar este tema, "que no es prioritario, que no corresponde, y que hay otros temas más importantes".

"Nosotros, ante eso, decimos que todos los temas son importantes, que hay que abordar todos los temas relacionados con el desarrollo social y económico de forma conjunta, pero que no hay que desaprovechar oportunidades", ha subrayado.

A su juicio, en este caso, "el planteamiento que hacen los sindicatos es muy razonable y que no se entiende la negativa a negociar". "otro tipo de debates no pueden ser óbice para no abordar este relacionado con el SMI vasco", ha remarcado.

RONDA DE CONTATOS

El líder de la oposición en el Parlamento vasco ha asegurado que el objetivo de EH Bildu con su ronda de contactos es "recabar las impresiones de la gente, de los agentes sociales, económicos, y de las personalidades también que de alguna u otra manera influyen en la vida económica y social del país, con el ánimo de hacer un diagnóstico lo más compartido posible y de identificar los debates fundamentales a abordar".

"Desde nuestro punto de vista, estamos ante un cambio de ciclo económico. Las cosas se están moviendo muy deprisa y es muy importante diagnosticar bien el momento económico, y tratar de visionar todos los debates que tenemos encima de la mesa, como puede ser el SMI vasco, la fiscalidad o la política industrial, desde una visión de conjunto", ha añadido.

Pello Otxandiano ha destacado que lo que resulte de esta ronda de contactos lo depositarán en el Parlamento, aunque no ha precisado de qué forma lo harán. "Cuando llegue el momento, lo decidiremos, pero nos parece importante hacer un análisis integral de la situación en la que estamos", ha remarcado.