EH Bildu llama a enarbolar en las calles vascas "las banderas de la paz, de la democracia y de la igualdad real"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha realizado este sábado un llamamiento a "enarbolar" este 8M en las calles vascas "las banderas de la paz, de la democracia y de la igualdad real", en un contexto también "de guerra impulsado por la ultraderecha que pretende imponer sus ideas retrógradas". En este sentido, ha apelado a demostrar este domingo que no se va a permitir "un paso atrás" en los derechos de las mujeres que "la ola reaccionaria" de la extrema derecha "quiere echar por tierra".

Kortajarena, en declaraciones ante los medios de comunicación en la plaza Latsari de Donostia-San Sebastián, en víspera de este 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer, ha asegurado que la formación soberanista será "un agente activo, una vez más", en esta jornada reivindicativa, y ha apuntado que, por ello, estará con el Movimiento Feminista de Euskal Herria en las calles vascas "para hacer llegar a todos los rincones las reivindicaciones feministas" porque se vive "un contexto especial y preocupante" para las mujeres.

Por ello, EH Bildu cree "más necesario que nunca enarbolar las banderas de la paz, de la democracia, de la igualdad real". "Las feministas también estamos empezando a sufrir las consecuencias de la ola reaccionaria de la ultraderecha. La extrema derecha y la derecha extrema están decididas a echar por tierra los derechos adquiridos a través de años de lucha del movimiento feminista y de tantas mujeres", ha advertido.

Nerea Korajarena ha subrayado que, con este objetivo, "airean la idea" de que las mujeres "han ido demasiado lejos, porque asumen que el feminismo es un movimiento que pone en peligro sus privilegios".

"Pues no vamos a permitir que se retroceda un centímetro. En las movilizaciones de mañana EH Bildu y las feministas de Euskal Herria diremos alto y claro que no vamos a permitir dar un paso atrás en el ámbito de los derechos de las mujeres y en el camino hacia la igualdad real, y que hay que seguir avanzando en ese camino porque todavía queda mucho por hacer", ha añadido.

CONTEXTO "DE GUERRA"

Kortajarena ha destacado el "contexto de guerra" que existe en la actualidad "impulsado por la ultraderecha que pretende imponer sus ideas retrógradas por el mundo" y que también marcará este 8M. "Además de las penosas circunstancias que acarrea de por sí cualquier guerra, tendrá una repercusión preocupante en nuestras vidas y en la economía del día a día de la ciudadanía. Y ya hemos empezado a notarlo", ha asegurado.

De esta forma, ha indicado que, "si antes el encarecimiento de la vida y sus consecuencias resultaban gravemente perjudiciales, el contexto bélico tendrá consecuencias aún más graves". "Estamos empezando a entrar en una grave situación inflacionaria. Esto es algo que sufren todos los ciudadanos y, sobre todo, los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente las mujeres", ha explicado.

La dirigente de EH Bildu ha dicho que "los trabajos de cuidados y la brecha salarial precarizan la vida de miles de mujeres, y aún puede precarizarlas más este contexto de incremento del coste de la vida".

"También tenemos que afrontarlo uniendo nuestras fuerzas, en la lucha cotidiana por las calles y también a través de decisiones políticas. Ahí estaremos las gentes de EH Bildu trabajando, adoptando e impulsando medidas políticas para en el ámbito de los cuidados, para hacer frente a la brecha salarial, adoptando y proponiendo medidas políticas para paliar los efectos de la inflación provocada por la guerra", ha aseverado.

Nerea Kortajarena, desde el convencimiento de que hay que "hacer frente al retroceso de derechos que la ultraderecha quiere imponer", ha instado a que este 8 de Marzo se ponga en valor "la lucha del movimiento feminista de los últimos años, los derechos conquistados por su lucha". "Saldremos a las calles para levantar las banderas de la esperanza, la paz, de la democracia y de la igualdad", ha concluido.