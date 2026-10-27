EH Bildu muestra su "absoluto rechazo" a los incidentes de Bilbao y avisa que solo favorecen al "bloque reaccionario"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante la presentación de candidatos que encabezan la lista al Congreso, a 19 de octubre de 2026, en San Sebastián - Unanue - Europa Press

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha reiterado este martes su "más absoluto rechazo" a los incidentes de Bilbao que se produjeron ayer en Bilbao y ha advertido que la violencia solo favorece al "bloque reaccionario". Además, ha afirmado que "la respuesta al fascismo y la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas.

La formación soberanista, en un comunicado, ha vuelto a expresar su "más absoluto rechazo a los comportamientos de carácter violento y antisocial que se produjeron tras la finalización de las movilizaciones convocadas en respuesta a la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles", que finalmente no apareció en la capital vizcaína y suspensió el acto que tenía previsto.

"EH Bildu no comparte estas actuaciones, que perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general", ha subrayado.

Por ello, ha trasladado su solidaridad "a todas las personas afectadas" por los graves incidentes de Bilbao. "Somos antifascistas, y precisamente por ello, consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas", ha asegurado.

A su juicio, "no cualquier actuación que se realice en nombre del antifascismo contribuye a ese objetivo", y ha advertido de que las que "derivan en violencia o vandalismo terminan favoreciendo los intereses del bloque reaccionario".

"Las movilizaciones celebradas a lo largo del día de ayer constituyeron un ejemplo de respuesta democrática, plural y colectiva frente a los discursos de odio. Centenares de personas participaron en ellas, junto con diversos movimientos sociales, en una respuesta compartida por amplios sectores de la sociedad", ha apuntado.

SUMAR MAYORÍAS AMPLIAS

A esta respuesta, según ha recordado, se sumaron también decisiones como la suspensión de la actividad académica por parte de la Universidad de Deusto. "La respuesta al fascismo pasa por construir y sumar mayorías democráticas y amplias, y hacer frente a los discursos de odio desde la movilización social y la defensa de los valores democráticos", ha indicado.

Para EH Bildu, "ese es el camino que ha demostrado seguir, en numerosas ocasiones, una parte mayoritaria de la sociedad bilbaína". Por todo ello, ha reiterado su rechazo "a las actuaciones lamentables de ayer en Bilbo" y su solidaridad "con todas las personas que se hayan visto afectadas por ellas".