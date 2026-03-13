EH Bildu pedirá en el Parlamento Vasco que se aceleren los plazos para construir el Centro de Salud en el sur de Vitoria

Ambulatorio de Olárizu - EH BILDU

VITORIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu pedirá al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza que "inicien cuanto antes" la redacción del proyecto del nuevo centro sanitario que dé servicio al sur de Vitoria-Gasteiz y sustituya al actual ambulatorio, a través de una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco y con el objetivo de "adelantar al máximo los plazos previstos" en el programa 2025-2032 de infraestructuras y equipamientos sanitarios.

En un comunicado, la portavoz municipal de EH Bildu, Rocio Vitero, ha afirmado este viernes que los plazos son "excesivos" y no responden a las necesidades de vecinas y vecinos.

"El vecindario del sur de Gasteiz necesita, con urgencia, un nuevo centro de salud, porque el actual ya ha tocado techo y no es suficiente para garantizar una atención sanitaria de calidad. Por lo tanto, pedimos que el Departamento de Salud acelere los plazos y ponga en marcha cuanto antes un nuevo ambulatorio que responda a las necesidades de los vecinos, para que no se repitan los errores del pasado, como ocurrió en el ambulatorio del Casco Viejo", ha reclamado.

La formación soberanista ha denunciado que los plazos anunciados para la realización del nuevo equipamiento "se alargan mucho en el tiempo", mientras que la situación del actual centro de salud de Olarizu es "bastante precaria".

Al respecto, ha indicado que el centro de salud de Olarizu atiende a los barrios del sur de la ciudad como Adurtza, San Cristóbal, Errekaleor, Salbatierrabide, y Goikolarra, con más de 20.000 personas, ante lo que el centro sanitario se ha visto "desbordado", tal y como denuncian profesionales y vecinos.

"El hecho de que este ambulatorio abarque una zona en la que viven muchas personas de distintas generaciones y edades, conlleva que también las necesidades sanitarias sean muy variadas", ha señalado Vitero, para explicar que EH Bildu solicitará también que el terreno en el que se construya el nuevo centro de salud tenga el tamaño adecuado para cubrir las necesidades detectadas.

En este sentido, Vitero ha destacado que "es importante que se ubique en el centro de la zona que va a atender y cumpla con los criterios de accesibilidad para poder acercarse al centro de salud en los diferentes tipos de transporte".