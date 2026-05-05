EH Bildu pide la creación de una residencia pública en Montaña Alavesa, por la carencia de plazas públicas en la comarca

La portavoz de EH Bildu Araba, Eva Lopez de Arroyabe - EH BILDU

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero EH Bildu Araba ha propuesto crear una residencia foral en la comarca de Mendialdea ante la carencia de plazas residenciales públicas en la comarca, ya que la cuadrilla "no cuenta con plazas públicas en residencias para personas mayores, a pesar de que es la comarca más envejecida del territorio".

Su portavoz, Eva Lopez de Arroyabe, ha presentado la iniciativa este martes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que su formación presentará una moción al pleno de Tierras Esparsas que se celebrará el próximo 31 de mayo en Urizaharra.

Según ha explicado, la oferta de recursos residenciales en la zona es "claramente insuficiente", porque la cuadrilla dispone únicamente de 52 plazas residenciales, de las cuales 14 son plazas públicas destinadas a grados I de dependencia, 18 son plazas concertadas para grados II y III, ubicadas en la residencia de Bernedo y con una ocupación del 100% anual, y 20 plazas pertenecen a centros privados, por lo que "no hay ni una sola plaza foral pública en la comarca más envejecida de Araba".

En este sentido, ha señalado que la comarca contaba en 2025 con una población de 3.152 personas, de las cuales 823 eran mayores de 65 años, así como que, según el Eustat, el colectivo de personas de 65 o más años vecinas de esta cuadrilla es un grupo que anualmente crece.

"Este dato evidencia un envejecimiento de la población que, lejos de disminuir, continúa avanzando año tras año. A esto hay que añadir que, según el Departamento de Políticas Sociales, en 2025 existían 140 personas con algún grado de dependencia, de las cuales 77 presentaban grados altos o muy altos de dependencia", ha manifestado la portavoz.

Ante esta situación, Lopez de Arroyabe ha indicado que las personas mayores de Mendialdea se ven forzadas a trasladarse a Gasteiz o a otras comarcas si quieren ingresar en una residencia pública.

"La falta de plazas residenciales en Mendialdea genera desplazamientos forzosos fuera del entorno habitual, desarraigo del entorno familiar y social de las personas mayores dependientes, y una carga añadida para las familias, especialmente en un territorio rural y disperso como la Cuadrilla de Mendialdea", ha lamentado.

Por otro lado, ha reprobado que la prioridad de los gobiernos forales durante las últimas décadas ha sido la construcción de "grandes complejos residenciales basados en modelos de gestión experimentales de dudosa efectividad".

Frente a ello, EH Bildu ha demandado "repensar ese modelo para garantizar los derechos de todas las personas y en todo el territorio", dentro de una "nueva visión basada en la cercanía y no en poner la alfombra roja a grandes empresas que gestionan los cuidados".

ATENCIÓN EN LA COMARCA

La portavoz de EH Bildu ha recordado municipios, como Lagran o Urizaharra e incluso la propia Cuadrilla, que han aprobado mociones en similares términos, para subrayar destacado la importancia de "recibir los mismos cuidados independientemente de la zona de Araba donde viva cada persona".

Lopez de Arroyabe ha señalado que las personas mayores de Mendialdea "necesitan una atención de calidad sin salir de la comarca", por ello, ha urgido "garantizar unos cuidados públicos, comunitarios, de calidad y cercanos", ya que "el reto demográfico actual y futuro también es una realidad en la zona rural alavesa".

"Hablamos de cuidar el territorio, prestando los servicios que necesita allí donde hace falta, y hablamos de cuidar a las personas mayores, de vivir los últimos años de la vida con comodidad y dignidad", ha concluido.