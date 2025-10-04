EH Bildu pide al Gobierno apoyar su ley para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales

Archivo - El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Congreso debatirá este martes la propuesta justo cuando el PSOE tiene congelada la tramitación de la ley de alquileres de temporada

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido este sábado al Gobierno apoyar la próxima semana en el Pleno su ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia.

Con esta norma, que se votará el martes, la formación soberanista pretende poner coto al "fenómeno incontrolado" de los alojamientos turísticos", que, a su juicio, "han contribuido a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión del vecindario y al aumento del turismo masivo".

EH Bildu explica que los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, bien sea por falta de recursos en algunos casos o por una permisividad manifiesta en otros.

Según relatan, las personas arrendadoras han aprovechado para seguir anunciando y contratando alojamientos sin licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos "haya proliferado sin control".

Por este motivo, la formación ha presentado una ley para establecer un régimen de multas y también la responsabilidad legal sobre las empresas y plataformas de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler.

MULTAS DE HASTA UN MILLÓN DE EUROS

Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.

"Hay que evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las plataformas digitales", ha defendido el portavoz económico de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en declaraciones a Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press.

En opinión del diputado, es necesario regular el mercado de los alojamientos turísticos para que aquellos que obtengan beneficios lo hagan de manera legal, pagando lo que les corresponde en lo relativo a licencias y permisos y siempre garantizar una calidad del servicio.

INSTAN AL GOBIERNO A ANTICIPARSE AL PROBLEMA

En este sentido, Matute ha instado al Gobierno a anticiparse al problema y prohibir por ley que estos alojamientos puedan ser publicitados en las plataformas. "Creemos que el Gobierno, más que ir en respuesta de, tiene que anticiparse al problema", ha explicado.

Sobre las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios para que apoyen esta ley, Matute se ha mostrado con confianza al ver que ha encontrado "disposición" de los partidos a una propuesta que, a su juicio, no plantea un corte "claramente ideológico".

"Las respuestas que nos hemos ido encontrando hasta ahora son positivas", ha dicho el portavoz, que puntualiza que pese a estas sensaciones el Pleno del Congreso "transcurre a veces por intereses que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo", sino con otras circunstancias más generales. Fuentes del PSOE consultadas por Europa Press han señalado que de momento no tienen fijada la posición.

No obstante, el martes solo se vota la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta legislativa. En caso de que prospere, la ley entraría en el cauce parlamentario y después se abriría el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto, algo que puede dilatarse varias semanas según las pretensiones de la Mesa del Congreso que cuenta con mayoría de PSOE y Sumar.

LOS ALQUILERES DE TEMPORADA SIGUEN EN EL CAJÓN

La última vez que el Pleno debatió una proposición de ley de algún socio en materia de vivienda fue con la propuesta para regular los alquileres de temporada y habitaciones auspiciada por ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar.

La Cámara Baja admitió a trámite esta norma en diciembre y el plazo para presentar enmiendas terminó en mayo. Desde entonces, la Comisión de Vivienda encargada de tramitar el texto lo mantiene congelado y todavía no ha convocado la ponencia que se tiene que reunir para analizar esas enmiendas, algo que ha provocado malestar en varios socios de investidura y en Sumar, que ya ha avisado al PSOE de que esta ley tiene que acelerar su tramitación.

Sobre este asunto, el portavoz de EH Bildu ha señalado que no entiende "cuál es la dificultad para regular los alquileres de temporada", que se han convertido en una "vía de escape" de las limitaciones que establece la Ley de Vivienda aprobada en 2023.

Matute ha defendido regular estos alquileres para que estén sujetos a posibles topes en los precios del alquiler regulados mediante la Ley de Vivienda, pues incluso con ellos los arrendatarios seguirían ganando dinero, sólo que dentro de unos "límites razonables".

ERC DEFENDERÁ UNA BATERÍA DE MEDIDAS EN VIVIENDA

Y con este panorama, Esquerra Republicana defenderá en la sesión plenaria de este martes una proposición no de ley que incluye una amplia batería de medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, entre las que se incluye aprobar un nuevo impuesto para las personas que tengan tres viviendas o más.

En esta iniciativa, ERC también insta al Gobierno a impulsar una agenda legislativa en materia de vivienda que penalice la compra especulativa, regule de forma efectiva los alquileres de temporada y garantice los recursos necesarios a las administraciones competentes para alcanzar la media europea de vivienda protegida en un plazo máximo de tres años, iniciando su tramitación en un plazo máximo de tres meses.

De su lado, propone aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos y emprender una modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para permitir a los municipios establecer recargos específicos a grandes tenedores y viviendas de uso turístico.

A esto se suman otras propuestas para eliminar los "privilegios fiscales" a las Socimis, extender los topes de alquiler en todas las zonas de mercado residencial tensionado en España, transferir gratuitamente las viviendas de la Sareb y Sepes a las comunidades autónomas y garantizar la transferencia de recursos suficientes a las autonomías y ayuntamientos, con el objetivo de llegar al 5% de parque protegido en 2026 y al 9% en 2027.