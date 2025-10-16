EH Bildu pide al Gobierno Vasco que adopte medidas para evitar que se repitan "manifestaciones fascistas" en Euskadi

Archivo - Varias personas con banderas españolas durante una manifestación de Falange - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Pide que estudie la legislación existente en Europa contra el fascismo, con el fin de que "pueda aplicarse" en el País Vasco

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento para reclamar al Gobierno Vasco que "utilice todos los medios a su alcance para que no puedan repetirse concentraciones o manifestaciones fascistas como la de Falange del pasado domingo" en Vitoria-Gasteiz.

La formación soberanista también plantea en su propuesta el "rechazo absoluto" de cualquier acto público de exaltación del fascismo o de la dictadura franquista, "por el apoyo que merecen las víctimas del franquismo y por el respeto que merece el sufrimiento de este pueblo", según ha explicado la propia EH Bildu en un comunicado.

La iniciativa de la coalición hace un llamamiento al Gobierno Vasco para que estudie la legislación existente en Europa contra el fascismo, con el fin de que "pueda aplicarse también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa".

"FALSA NEUTRALIDAD"

El parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha advertido de que, "en esta fase histórica, no vale la falsa neutralidad, necesitamos iniciativas contundentes frente al fascismo".

"Frente a quienes pretenden la desaparición de Euskal Herria, fomentar el racismo, el machismo y la homofobia o destruir los derechos laborales, no hay neutralidad posible", ha advertido, para añadir que "la historia nos ha demostrado que la equidistancia acarrea graves consecuencias políticas, y en esta grave situación debemos tenerlo claro".

En la misma línea, ha subrayado que "las posiciones neutras solo sirven para normalizar la agenda y el marco político de la extrema derecha, y eso no se puede permitir".

REVICTIMIZACIÓN

"No se puede entender esa equidistancia, y menos en Euskal Herria, ya que aquí miles de personas fueron perseguidas, encarceladas y ejecutadas durante la dictadura franquista, y normalizar las acciones que enaltecen o reproducen lemas como 'Heil Hitler' y 'Viva Franco' supone una revictimización de quienes sufrieron la represión", ha explicado.

El parlamentario de EH Bildu ha indicado que "en nuestra sociedad, no podemos aceptar la normalización del fascismo", y que esto "requiere dar pasos desde el ámbito institucional", puesto que "en defensa de la convivencia y la memoria histórica, no se puede permitir ningún tipo de acto fascista".