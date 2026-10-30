EH Bildu pide mantener íntegramente los descuentos del transporte público en 2027

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado sendas iniciativas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para que los descuentos actualmente vigentes en el transporte público se mantengan durante 2027 "y que su coste no recaiga sobre las personas usuarias".

La formación soberanista considera "insuficiente" el acuerdo anunciado este viernes por la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) "que plantea mantener únicamente un descuento general del 20% en los títulos personalizados Bat, Barik y Mugi en caso de que desaparezcan las ayudas estatales".

En ese sentido, ha registrado iniciativas en Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para que los descuentos se prorroguen un año más.