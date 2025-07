EH Bildu pide poner en valor las mayorías para "ser valientes y tomar decisiones determinantes en materia de euskera"

Pregunta a los "negacionistas de esta ofensiva contra el euskera" si van a seguir haciendo seguidismo de un partido "euskerafóbico" como Vox

SAN SEBASTIÁN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu y portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, ha destacado la "gravedad" de la última sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la nulidad de varios artículos del Decreto vasco del uso del euskera en entidades locales, y ha llamado a "utilizar y poner en valor todos esos instrumentos, las mayorías que tenemos, para ser ambiciosos, para ser valientes, tomar decisiones y ser determinantes en materia del euskera".

Kortajarena, en rueda de prensa celebrada en San Sebastián, ha valorado de este modo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que confirma la nulidad de varios artículos del Decreto autonómico 179/2019 sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

La dirigente de la formación soberanista ha resaltado la "gravedad" de esta sentencia "contra la normalización del euskera, contra la autonomía municipal y, en definitiva, contra nuestro autogobierno".

Para EH Bildu, es "inaceptable" que "quienes son irrelevantes en nuestro país, la ultraderecha española, que no tiene ni siquiera ni siquiera un concejal, marque la pauta, marque el camino y tome la iniciativa y, en función de eso, un tribunal español nos imponga decisiones sobre nuestros derechos lingüísticos".

Así, ha lamentado que, "por desgracia, todavía no tenemos todas las herramientas en nuestras manos para tomar decisiones como esta, fundamentales para seguir adelante como país".

Además, Nerea Kortajarena ha afirmado que lo que demuestra esta sentencia es que "el autogobierno que tenemos es absolutamente limitado y constantemente erosionado". "Seguimos estando en manos de jueces de Madrid y nuestra capacidad política sigue estando absolutamente erosionada y limitada constantemente", ha insistido.

NEGACIONISTAS

En ese sentido, la secretaria de Programa de EH Bildu se ha dirigido a "los negacionistas de esta ofensiva contra el euskera" porque, según ha dicho, "lamentablemente, todavía hoy, después de esta sentencia y la gravedad de la misma y las anteriores 25 sentencias que han precedido a esta, hay quien está negando la existencia de una ofensiva contra el euskera".

Así, ha querido preguntar a "esas personas que, mientras defienden la imparcialidad de estas sentencias y piden el respeto a las mismas, se presentan como grandes defensores de los derechos" si van a "actualizar su listado de erosión de derechos fundamentales o van a seguir haciendo seguidismo de un partido euskerafóbico como es Vox".

Además, ha remarcado que "en este país hay mayorías suficientes, mayorías muy amplias, por ejemplo en el Parlamento Vasco, para dar ese salto que requiere la política lingüística en un momento como el que estamos viviendo". Al respecto, Kortajarena ha expresado la voluntad de EH Bildu de "articular las mayorías más amplias posible en torno a esta necesidad de dar un salto cualitativo en relación a las políticas lingüísticas".

"Estamos ante una emergencia lingüística y creemos que ya no es suficiente salir a la calle y llenar las calles cuando se producen estas sentencias, ya no es suficiente mostrar nuestra indignación, nuestro enfado cuando se producen sentencias de este tipo. Necesitamos políticas lingüísticas valientes y no podemos seguir dilatando las decisiones", ha subrayado.

Nerea Kortajarena se ha preguntado "¿qué más tiene que pasar para que podamos actuar ya con determinación en ese salto que requiere la normalización lingüística?", y ha apelado al PNV a adoptar, ante esta situación, "decisiones en ese camino de la normalización lingüística".

"PASOS FIRMES"

EH Bildu ha refrendado que su compromiso "no es solamente para criticar o para oponernos a esta ofensiva contra el euskera", sino que quieren "dar los pasos firmes y determinantes que en este momento requiere la normalización lingüística y el euskera".

"No es aceptable y no se puede normalizar esta situación que estamos viviendo, tenemos que utilizar y poner en valor todos esos instrumentos que tenemos, las mayorías que tenemos, para ser ambiciosos, para ser valientes y para tomar decisiones y ser determinantes en materia del euskera", ha enfatizado.

A juicio de la formación soberanista, "la primera meta la vamos a tener a corto plazo en la modificación de la Ley de Empleo Público". En ese sentido, ha opinado que, "después, tiene que venir toda esa arquitectura jurídica que nos permita avanzar en ese salto que necesita el euskera con plenas garantías".