EH Bildu pide a Sánchez que sea "valiente" en lo que queda de legislatura y no da "por perdida" una tercera

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de Organización de Eh Bildu, Sonia Jacinto, durante una reunión. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Políticas y portavoz de EH Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que sea "valiente" en lo que queda de legislatura y siga avanzando en "la agenda plurinacional y la democratización del Estado", y no da "la partida por perdida" para una tercera legislatura. Tanto para "seguir avanzando" en caso de que la haya o como "muro" en el supuesto de que "lleguen la derecha y la extrema derecha", ve necesario "acordar un programa de mínimos democráticos" entre formaciones del bloque de investidura.

EH Bildu está manteniendo estos días una ronda de reuniones con otras formaciones soberanistas y de izquierda del bloque de investidura, dentro de la cual tendrá un encuentro este miércoles con ERC y que, en su ecuador, ha dejado "ciertas coincidencias", según ha explicado Elejabarrieta en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press.

Así, ha destacado que las distintas formaciones coinciden en el diagnóstico de que "existe un peligro real de que llegue la derecha y la ultraderecha al gobierno del Estado" y que "la prioridad de todos y todas tiene que ser poner freno a esa posibilidad" que supondría "cerrar la ventana de oportunidad que todavía se mantiene abierta".

También, ve coincidencia en "una cierta autocrítica" en el sentido de que no se ha sido "capaces de acordar una agenda de mínimos programática que permitiese cabalgar esta legislatura de una manera mucho más coordinada y conjunta".

Según ha remarcado, "la receta es tratar de acordar el camino, tratar de acordar un programa de mínimos programáticos" tanto en el caso de que haya una tercera legislatura --para "seguir avanzando en la agenda plurinacional y en la agenda socia y en la democratización del Estado"--, como para el caso de que "llegue la derecha y la extrema derecha" --como "muro"--.

Cuestionado por posibles alianzas electorales de cara a los comicios generales, ha recordado que el Congreso de EH Bildu aprobó una declaración en la que se recogía que, en todas las elecciones estatales y europeas, se iba a "priorizar la posibilidad de acudir como pueblo vasco" para "ir a esos parlamentos a defender los intereses de país, por encima de los intereses de partido".

Además, ha remarcado que, en el debate sobre alianzas, "no es tan importante el quién, sino el para qué". "Lo que hay que decidir es para qué necesitamos esa tercera legislatura. ¿Cuál es el propósito de la misma?", ha insistido el representante de EH Bildu.

A su entender, "el debate realmente importante dentro de ese 'para qué' se tiene que centrar en tratar de acordar esa agenda de mínimos programática compartida por todos que tiene que, sin lugar a dudas, hablar de la agenda plurinacional, la democratización del Estado, políticas y avances sociales sustanciales, y las cosas que preocupan a la gente realmente".

Elejebarrieta no da "la partida por perdida" pese a que se está "construyendo de manera interesada un estado de opinión que viene a decir que es irremediable que llegue la derecha y la extrema derecha al gobierno del Estado". "Esa partida todavía no se ha jugado y, por lo tanto, no está perdida y pueden pasar muchas cosas", ha señalado.

Para lo que resta de legislatura, ha emplazado a Pedro Sánchez a que "sea valiente" y que "sea consciente que en el Estado español no puede haber un gobierno progresista si no es de la mano o con la ayuda de los independentistas vascos, catalanes y gallegos, además de con la participación de la izquierda confederal del Estado", lo que "implica que la agenda, el programa de mínimos democráticos de ese gobierno tiene que responder a los intereses, a los objetivos de dicho bloque".

De este modo, ha apelado a que el presidente tiene que seguir avanzando en los meses que quedan en "la agenda plurinacional" y en "la democratización del Estado". En este sentido, ha criticado que, en el plan del gobierno para democratizar el Estado, "no han cumplido las materias más importantes".

"Hay que democratizar todos aquellos aparatos, todos aquellos sectores que en la transición se fueron a dormir apoyando un régimen fascista y se despertaron siendo demócratas, cosa que no ha pasado en ninguna otra transición del planeta", ha señalado.

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, en relación a las conversaciones para explorar un acuerdo para un nuevo estatus en Euskadi, ha considerado que "el hecho de que el proceso de negociación siga adelante es el mejor termómetro del mismo" porque "probablemente será porque los acuerdos son mucho mayores que los desacuerdos". "Porque en caso contrario, no tendría sentido que ese proceso continuase", ha defendido.

Elejabarrieta ha reivindicado que se haya acordado mantener el diálogo y la negociación "secretas" hasta que finalicen porque, "para que este tipo de procesos vayan adelante, es necesario construir espacios de seguridad en los que se pueda discutir y negociar sabiendo que lo que se dice en esa mesa no va a salir al debate público porque eso dificultaría mucho la posibilidad de que el proceso llegase a buen puerto".

Asimismo, ha reconocido que la proximidad de las elecciones "es una dificultad añadida que puede perjudicar ese espacio de negociación" porque requiere "aislarse del ruido que hay fuera".

Según ha añadido, también se requiere "entender que la competencia y la cooperación son necesarias, que este país necesita que haya partidos diferentes con modelos de país diferentes pero necesita también que esos partidos sean capaces de ponerse de acuerdo en lo fundamental".

A su entender, en el actual "contexto muy complicado y cambiante", es necesario que los partidos vascos "se pongan de acuerdo en las cuestiones principales que afectan a este país". "Y el modelo de relación que tiene que tener este país con el Estado es de vital importancia para poder encarar el presente, pero sobre todo el futuro y los retos de futuro que este país va a tener", ha señalado.

Finalmente, ha valorado la reciente declaración de Cardiff sucrita por representantes nacionalistas e independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que ve "de vital importancia", y ha considerado que, "si Euskal Herria y Cataluña fuesen capaces de coordinar sus hojas de ruta", tendrían "más posibilidades de poder ejercitar ese derecho de autodeterminación".