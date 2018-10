EH Bildu y E-Podemos plantean en el Parlamento Vasco el rescate "total o parcial" de La Naval

Publicado 28/09/2018 12:46:04 CET

Ambas formaciones instan a los gobiernos central y autonómico a analizar fórmulas legales para la "republificación" del astillero

VITORIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco en la que instan a los gobiernos central y vasco a analizar las fórmulas legales que puedan existir para acometer una "republificación total o parcial" del astillero vizcaíno de La Naval.

Ambas formaciones han elaborado una proposición no de ley conjunta en la que plantean diversas medidas para evitar el cierre de La Naval, cuya dirección ha solicitado la apertura de la fase de liquidación.

La propuesta, que EH Bildu y Elkarrekin Podemos pretenden que sea tramitada por vía de urgencia, pide al Gobierno Vasco que convoque, en un plazo de dos semanas, una mesa tripartita en la que estén representados el propio Ejecutivo autonómico, el Gobierno central y los representantes de la plantilla de La Naval.

El objetivo de este foro sería estudiar las opciones existentes para garantizar la continuidad de la actividad del astillero de Sestao (Bizkaia), incluida la posibilidad de la "republificación total o parcial" de la empresa.

Esta mesa debería trabajar "en estrecha colaboración" con la Diputación Foral de Bizkaia, la dirección y los accionistas de La Naval, la Administración Concursal, representantes de la industria auxiliar y los sindicatos.

"URGENTE"

Además, solicita al Gobierno autonómico que elabore de forma "urgente" un informe en el que se analice desde el punto de vista jurídico, económico e industrial la viabilidad de que las administraciones públicas puedan adquirir "total o parcialmente" los activos de La Naval y encargarse de la gestión de su actividad productiva.

En el texto se reivindica el carácter "estratégico" del sector de la construcción naval, por lo que se insta al Ejecutivo autonómico a "poner todos los medios disponibles" para evitar el cierre del astillero de Sestao.

Una vez registrada la proposición de ley, los parlamentarios Iker Casanova y Jose Ramón Becerra han comparecido antes los medios de comunicación, por separado, para explicar el objetivo de la propuesta.

FALTA DE "COMPROMISO"

Casanova ha subrayado que el Gobierno Vasco "puede y debe hacer más" para tratar de evitar el cierre de La Naval. De hecho, ha asegurado que los gobiernos de Andalucía y Galicia ha demostrado "un mayor compromiso" que el Ejecutivo vasco con astilleros de esas comunidades autónomas que se encontraban en una situación similar a la de La Naval.

El parlamentario de EH Bildu ha lamentado que el gabinete de Iñigo Urkullu se la esté jugando "a una única carta", al condicionar el futuro de La Naval "a que aparezca un inversor privado".

Casanova ha advertido de que incluso si un inversor particular decide implicarse en este astillero, requerirá del "respaldo económico" de las administraciones públicas, puesto que está es la única forma de dar "seriedad y credibilidad" a la apuesta del Gobierno por el sector naval.

En el caso de que no haya un inversor privado que se interese por la empresa, ha subrayado que entonces habría que "sustituir" esa opción por la intervención pública.

"EXCUSA"

Respecto a la dificultad de acometer un rescate público de La Naval por la normativa europea que prohíbe las ayudas de Estado, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico utilice este argumento como "excusa", ya que --a su juicio-- existen fórmulas para realizar una intervención pública en un astillero sin que lo impide la Unión Europea, como la utilizada en el pasado por el Gobierno francés con un astillero de ese país que se encontraba en una situación crítica.

En una línea similar, Jose Ramón Becerra ha exigido al gabinete de Iñigo Urkullu que adopte un compromiso con La Naval "a la altura" de la grave situación de esta empresa. De esa forma, le ha emplazado a utilizar el autogobierno "con valentía" para hacer frente a los retos "estratégicos" de la comunidad autónoma.

En opinión de Becerra, un rescate público es "la única salida posible" para el astillero, ya que cualquier otra fórmula para asegurar el futuro de La Naval ha quedado "arruinada".

"CONDENADA"

"Si no se recupera el control público del astillero, como se ha hecho en otros países, La Naval está condenada", ha alertado. Becerra ha asegurado que "ningún inversor privado" entraría en un astillero al que las instituciones "han dado la espalda", como a su juicio, ha ocurrido con La Naval por parte del Gobierno Vasco.

Al igual que Casanova, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que se "escude" en "unas supuestas razones jurídicas" para rechazar una intervención pública en el astillero.

Becerra ha subrayado que esas razones jurídicas "no están acreditadas", puesto que no se ha realizado un informe que analice si existen o no vías legales para una operación de este tipo. "Llevan mintiendo desde hace meses", ha denunciado, en referencia al Gobierno Vasco.