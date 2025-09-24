EH Bildu pregunta al Gobierno municipal donostiarra por los "incumplimientos" del ZMare

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en San Sebastián ha preguntado al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE por los "incumplimientos" de las bases de la concesión del uso del Zmare de la avenida de la Zurriola. Además, ha pedido al Ayuntamiento que si persisten "modificaciones no autorizadas" de la concesión "se acuerde la apertura de los expedientes correspondientes, incluyendo, en su caso, la obligación de devolver a la Administración la totalidad del beneficio que se hubiera podido obtener de manera ilícita".

En un comunicado, EH Bildu ha indicado que ha registrado una moción de control para su debate en el Pleno de este jueves porque el Gobierno Municipal "desconoce, aún a día de hoy, si el concesionario ha corregido los incumplimientos que motivaron la imposición de sendas sanciones por parte del Ayuntamiento".

"No saben o no contestan a la pregunta de si se siguen incumpliendo las condiciones fijadas para la explotación y, en su caso, si se sigue produciendo un beneficio ilícito", han insistido desde EH Bildu.

La formación sobernaista ha incidido en que las condiciones impuestas al concesionario para gestionar el local "continúan inalteradas", es decir, que "siguen rigiendo las mismas que figuraban en el momento de la adjudicación de la concesión del inmueble y que, por tanto, el concesionario viene obligado a respetar las mismas".

A ello ha añadido que las alegaciones presentadas por el concesionario "fueron desestimadas por el Ayuntamiento en la instrucción del expediente sancionador que engloba el periodo hasta el 18 de enero". "Se trata de un expediente en el que la valoración del beneficio ilícito aborda solo el periodo entre el 16 de septiembre de 2024 y el 17 de enero de 2025", ha apuntado el edil de EH Bildu, Ricardo Burutaran.

A su juicio, "están intentando realizar modificaciones en las condiciones concedidas tras materializarse la transferencia de Costas", a lo que ha añadido que "si se produjera una modificación, surtirá sus efectos desde que se apruebe la misma, no con anterioridad".

Burutaran ha opinado que "lo que no se puede hacer es darle una interpretación de cumplimiento de condiciones con efecto retroactivo". Además, ha afirmado que "el equipo de Gobierno es incapaz de afirmar si sigue incumpliendo el pliego de condiciones y por tanto existe beneficio ilícito".

"Da la sensación de que se está dejando hacer", ha lamentado. Por ello ha instado al Ejecutivo local "a que acuerde requerir a los servicios técnicos municipales competentes para que informen sobre la situación y grado de cumplimiento actual de cada uno de los ocho incumplimientos señalados en el expediente abierto por el Ayuntamiento contra el concesionario del inmueble de la Avenida de la Zurriola número 41".

Asimismo, "apremiamos a que se acuerde requerir a los servicios municipales competentes para que verifiquen si la distribución de usos e instalaciones actual se corresponde con la autorizada en la Licencia de Actividad", ha afirmado.

Finalmente, ha instado al Gobierno municipal a que, "si como consecuencia de la labor de verificación, se determinasen la existencia de incumplimientos y/o modificaciones no autorizadas se acuerde la apertura de los expedientes correspondientes, incluyendo, en su caso, la obligación de devolver a la Administración la totalidad del beneficio que se hubiera podido obtener de manera ilícita".