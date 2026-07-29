EH Bildu, preocupado por que "la ofensiva contra el euskera" haya hecho reducir su exigencia en Gipuzkoa y Bizkaia

Archivo - El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu considera "preocupante" que "la ofensiva contra el euskera" provoque que algunas instituciones hayan retrocedido en sus perfiles lingüísticos. En este sentido, ha asegurado que, en las tres grandes ofertas de empleo de las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia, la reducción media ha sido del 25% en el conjunto de 526 plazas.

El parlamentario Josu Aztiria ha denunciado que es "una tendencia preocupante". "Por un lado, porque supone un retroceso en el camino recorrido hasta ahora, ya que los puestos de trabajo que tenían perfil se retrasan. Por otro lado, porque no se da continuidad al gran esfuerzo realizado durante años y, por último, porque en la administración se retrocede de facto en la normalización del euskera y en la garantía de los derechos lingüísticos", ha añadido.

Según ha asegurado, "las decisiones que se han tomado pueden crear un 'precedente peligroso', ya que varias administraciones pueden optar por seguir el mismo camino y abrir la vía de desistimiento hasta que se desarrolle el decreto".

"La previsión de que transcurran meses para la aprobación del decreto hace que las OPEs salgan con recortes, lo que perjudica seriamente el camino recorrido hasta ahora y la previsible tendencia de retroceso que se pretende evitar", ha dicho Aztiria.