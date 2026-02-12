EH Bildu presentará su candidatura a la alcaldía de Santurtzi tras la dimisión de Karmele Tubilla

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de EH Bildu en Santurtzi, Naiara Gutiérrez, ha confirmado que su formación presentará candidatura a la alcaldía del municipio cuando se convoque el próximo pleno de investidura y tras la dimisión de Karmele Tubilla, conocida este jueves.

En declaraciones a los medios, Gutiérrez ha asegurado que con la renuncia de Tubilla, que ha alegado razones personales, familiares y políticas, "el PNV de Santurtzi cierra un ciclo que agonizaba desde el principio de la legislatura".

Según ha señalado la edil de EH Bildu en la localidad marinera "esta dimisión, que se da a año y tres meses de que acabe la actual legislatura, es la última consecuencia de la falta de proyecto y de credibilidad del PNV en nuestro municipio".

En este punto, Gutiérrez ha remarcado que con esta renuncia se confirma que "el modelo de gobernanza jeltzale está obsoleto", ya que, ha añadido, "los pactos en cascada que vienen de despachos de fuera de Santurtzi no funcionan para gestionar el día a día de nuestro municipio, y son un síntoma más de esto es que hoy vuelve a ser una decisión tomada en un despacho de Bilbao la que decide quién puede y quién no puede ser la alcaldesa de Santurtzi".

Tal y como ha subrayado, "al final, son las vecinas y los vecinos las que sufren las consecuencias de una legislatura perdida por su incapacidad para dar respuesta a sus necesidades cotidianas".

La concejala ha lamentado asimismo que, "tres años después de las elecciones municipales se vuelve a la casilla de salida, ya que ahora se tendrá que celebrar otro pleno de investidura para elegir nueva alcaldesa o alcalde".

En este sentido, desde EH Bildu han mostrado su "predisposición total para dar un paso adelante, hacer las cosas de otra manera y ofrecer a Santurtzi el gobierno que realmente merece".

La concejala de la formación soberanista ha adelantado que, tal y como ya hicieron hace tres años, presentarán su candidatura a la investidura porque, ha enfatizado, esta decisión es "el mayor acto de responsabilidad y también de coherencia política". "Y lo vamos a hacer porque pensamos, sinceramente, que el problema no es el nombre y el apellido de la alcaldesa, sino el modelo de gobernanza del PNV", ha dicho.

Tal y como ha recordado, en 2023, la formación soberanista "ya tendió la mano al resto de fuerzas progresistas de la oposición para crear un gobierno alternativo que diera solución a muchas de las preocupaciones que tienen las santurtziarras".

"Las urnas nos legitimaron para hacer esta propuesta, ya que somos la primera fuerza de la oposición y la correlación de fuerzas en Santurtzi hace posible poner en marcha un gobierno alternativo", ha aopuntado.

En este punto ha incidido en que "en aquel entonces", no recibió el respaldo del resto de partidos de la oposición, "y tristemente, de aquellos barros, estos lodos".

Tras recordar que queda poco más de un año de legislatura "y dadas las circunstancias", ha afirmado que "los santurtziarras se merecen que ese corto tiempo hasta las próximas elecciones transcurra con tranquilidad, sin escándalos y con la dignidad que se merece nuestra institución".

Por último, Gutiérrez ha reiterado que "si el resto de la oposición quiere, EH Bildu está dispuesta a dar este paso y que Santurtzi deje de ser el foco de noticias que no hacen más que ensuciar el nombre del pueblo", ha concluido.