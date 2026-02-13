EH Bildu propone actualizar la norma de obras menores para adecuarla a las necesidades de los pueblos alaveses

VITORIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha presentado una moción en las Juntas Generales de Álava en la que propone una modificación puntual de la norma foral de que regula el programa de ejecución de obras menores en las entidades locales del territorio, con el fin de actualizar el importe máximo subvencionable y la tipología de las obras que se pueden acoger al programa.

La portavoz del grupo juntero, Eva Lopez de Arroyabe, ha explicado que el programa de Ejecución de Obras Menores se creó en 2008 para fomentar la colaboración de la Diputación Foral con las entidades locales del territorio, y en respuesta a "una demanda reiterada desde los pueblos".

Lopez de Arroyabe ha afirmado, a través de un comunicado, que "pasados 17 años, es el momento de modificar la norma sin perder la filosofía inicial del programa, para actualizar el importe máximo subvencionable y la tipología de las obras subvencionables".

La juntera de EH Bildu ha explicado que "sin la subvención de obras menores para los pueblos, no es posible atender a las necesidades existentes, y mucho menos abordar muchas de las obras básicas y necesarias para mejorar la calidad de vida" de estas localidades.

Este programa de colaboración entre los pueblos y la Diputación permite dar una respuesta más rápida a los pequeños trabajos que deben realizar las entidades locales, cuando tienen un presupuesto limitado. Además, posibilita una tramitación más sencilla que las obras subvencionadas por el Plan Foral de Obras y Servicios.

Por su parte, el procurador de EH Bildu Javier Argote ha explicado que con esta propuesta se plantea "una actualización y, sobre todo, una mejora y adecuación de la norma al siglo XXI".

Así, en lo que se refiere a los cambios económicos, se propone ampliar hasta los 40.000 euros el coste total máximo para que las obras puedan ser subvencionables.