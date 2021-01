EH Bildu propone al Gobierno Vasco modificaciones presupuestarias por valor de 429 millones de euros

La coalición defiende que su oferta es "realista y viable", aunque reconoce que "no parece" que el Ejecutivo las vaya a aceptar

VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha trasladado al Gobierno Vasco una propuesta con modificaciones presupuestarias valoradas en 429 millones de euros, de los que 190 millones se refieren a medidas para el refuerzo de la sanidad y los servicios públicos, y otros 200 millones corresponden a un 'plan de rescate' de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. La coalición ha subrayado que su propuesta es "realista y viable", aunque ha reconocido que "no parece" que el Ejecutivo vaya a aceptar sus demandas.

La oferta de EH Bildu, que ha sido remitida a primera hora de la mañana de este miércoles al consejero de Economía, Pedro Azpiazu, contempla, además de los planteamientos de carácter estrictamente presupuestario, la apertura de un foro "estable" de diálogo en torno a los proyectos que puedan financiarse a través de fondos europeos, así como la petición de impulsar una reforma fiscal.

La portavoz parlamentaria de la coalición, Maddalen Iriarte, ha explicado, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, que dada la situación "extraordinaria" que plantea la crisis actual, su grupo ha optado por trasladar al Gobierno una propuesta "integral", que va más allá de plantear cambios en el proyecto presupuestario. En todo caso, ha subrayado que se trata de una oferta "realista" y "perfectamente viable".

Iriarte, no obstante, ha lamentado que el Gobierno Vasco no haya dado "muchos motivos" para pensar en que su respuesta a la propuesta de la coalición vaya a ser "positiva". "El escenario no es muy alentador; no parece que tenga gran voluntad de llegar a acuerdos", ha afirmado, en referencia a la posición que ha mostrado el consejero de Economía y Hacienda respecto a la posibilidad de lograr un pacto presupuestario con EH Bildu.

(Habrá ampliación)