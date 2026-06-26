EH Bildu propone integrar el nombre del lehendakari Agirre en la denominación del Aeropuerto de Loiu (Bizkaia)

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano (d) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha propuesto integrar el nombre de Jose Antonio Agirre, el primer lehendakari, al Aeropuerto de Loiu (Bizkaia), una sugerencia que el actual lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado dispuesto a analizar, si bien ha advertido de que esta figura histórica "merece mucho más respeto intelectual y político que el que EH Bildu ha venido profesando a su legado".

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido al lehendakari, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, que en el marco de la conmemoración del 90º aniversario del primer Gobierno Vasco y la figura del lehendakari José Antonio Agirre, se incorpore el nombre de esta figura histórica a la denominación del Aeropuerto de Loiu (Bizkaia).

Otxandiano ha indicado que esta medida supondría "el reconocimiento a la memoria y a los valores democráticos, institucionales y nacionales que representa" Agirre, cuyo llegado --según ha destacado-- "constituye una referencia ineludible en este momento histórico y debe guiar los fundamentos de la política vasca en el futuro".

En este sentido, ha recordado que Agirre fue nombrado lehendakari el 7 de octubre de 1936, "en el contexto trágico de la Guerra Civil y en un momento histórico de excepción para nuestro país". El representante de EH Bildu ha destacado que aquel primer Gobierno Vasco fue "plural", al incluir al PNV y a "familias adversarias, socialistas, republicanos y comunistas", que "defendieron el autogobierno y la libertad democrática".

Pradales ha respondido a Otxandiano que "el legado de Agirre pertenece al conjunto del pueblo vasco". "Por eso se merece mucho respeto intelectual y político, probablemente más del que EH Bildu ha venido profesando al legado de Agirre durante estas últimas semanas", ha manifestado.

De esa forma, tras agradecer la propuesta de Otxandiano y mostrar su disposición a analizarla, ha subrayado que la izquierda 'abertzale' "ha olvidado históricamente" que "el legado de Agirre y su legitimidad democrática volvieron a Euskadi de la mano del lehendakari Leizaola y lo hicieron a través de la aprobación del Estatuto de Gernika (1979) y la reconstrucción de este país a través del autogobierno vasco".

UN LEGADO "TORPEDEADO"

"Era entonces cuando había que reivindicarlo y defenderlo, y ustedes desafortunadamente se opusieron. No solo eso, durante décadas su familia política se dedicó también a combatirlo y a torpedearlo con herramientas que Agirre jamás hubiese tolerado", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que Agirre "era un hombre de paz que repudió el uso de la violencia para fines políticos". "Un líder que respetó al diferente, que promovió la tolerancia desde su profunda convicción cristiana y humanitaria, sin promover frentes, siendo profundamente demócrata", ha añadido.

El lehendakari ha destacado que Agirre "jamás permitió la política de tierra quemada, trabajó por humanizar la guerra en plena guerra, con altura ética y política, sin dobleces". "Este es el legado de Aguirre, el legado de todo un pueblo", ha manifestado.

Pradales ha invitado a EH Bildu a "leer en su totalidad" y a "llevar a la práctica" lo que supuso la trayectoria del primer lehendakari. "Sean ustedes bienvenidos", ha afirmado, para añadir que "en los tiempos más oscuros, el lehendakari Agirre no estableció ningún frente o bloqueo", sino que "encendió la luz de la esperanza en este pueblo para todas las personas".

"Su propuesta de hoy hay que analizarla, pero es más adecuado, más importante, más necesario, llevar a la práctica en su totalidad el legado del lehendakari Agirre y que EH Bildu tenga ese respeto a todo su legado", ha subrayado.