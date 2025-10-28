EH Bildu reclama crear planes de euskera en la EAO, Escuela de música y Danza el Conservatorio de Danza de Vitoria

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha reclamado al patronato de la Escuela de Artes y Oficios (EAO), a la Escuela de Música y Danza Luis Aramburu y al Conservatorio de Danza José Uruñuela que creen planes de euskera, ya que, al ser competencia entera o parcialmente del Ayuntamiento "deben contar con planes de euskera propios", para alinearse con los objetivos del 'VII Plan municipal de Normalización del Euskera'.

Así lo ha demandado este martes en un comunicado su concejala Maider Uriarte, quien ha señalado que estos planes a implantar deben realizar un análisis de la situación, establecer los objetivos que se pretenden cumplir y las medidas para alcanzarlos y, después, evaluar el resultado de todo ello.

"Debe ser una prioridad para el Ayuntamiento normalizar el uso del euskera en los espacios en los que es competente y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Es preocupante que, en estos momentos, estas entidades de competencia municipal no dispongan de un plan de euskera, más aún si tenemos en cuenta que una gran parte de las actividades están dirigidas a menores de edad", ha manifestado Uriarte.

Además, también ha señalado que el propio plan de normalización del uso del euskera en el sector público al que responde el Ayuntamiento recoge el objetivo de "poder usar cualquier idioma oficial en el ámbito municipal, impulsando así el fomento y la normalización del euskera; proceso que dista de la realidad si atendemos a la inexistencia de Planes de Euskera propios en las Escuelas mencionadas".

EH Bildu ha indicado que la Escuela Luis Aramburu y el Conservatorio José Uruñuela "son referentes en la oferta cultural, educativa y de ocio del municipio", por lo que "en la medida en que son de titularidad municipal y que un porcentaje importante del alumnado son menores de edad, estas escuelas juegan un papel importante en el ámbito de la euskaldunización".

Respecto a la EAO, Uriarte ha recordado que el propio Ararteko, en respuesta a quejas ciudadanas que denunciaban la vulneración de los derechos lingúísticos en la Escuela, ya recomendó que se elabore y apruebe un plan específico sobre el tratamiento del euskera en los ámbitos de gestión de la Escuela. "Una recomendación datada en junio de este año a la que la Escuela de Artes y Oficios sigue sin responder", ha apostillado.

MOCIÓN A PLENO

Por todo ello, EH Bildu presentará en el próximo pleno municipal del 21 de noviembre una moción para instar, por un lado, al patronato de la Escuela de Artes y Oficios a que, siguiendo las recomendaciones del Ararteko, implante un plan de euskera y, por otro, al equipo de Gobierno, a implantar de igual manera un 'Plan de Euskera' en la Escuela de Danza y Música Luis Aramburu y en el Conservatorio de Danza José Uruñuela.

En cuanto a esta última petición, EH Bildu también incluirá iniciativas en las Juntas Generales de Álava, donde solicitará al patronato y al representante de esta administración la elaboración de un plan de euskera.