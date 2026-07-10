EH Bildu se suma a las movilizaciones de Zazpi Baietz, Gu ere Bai! y Gure Esku por la oficialidad de Euskal Selekzioa - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu se ha sumado a las movilizaciones que, en el contexto del Mundial de Fútbol, los movimientos Zazpi Baietz, Gu ere Bai! y Gure Esku han organizado para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa. Con el objetivo de dar continuidad a estas iniciativas, el próximo martes, a las 12.00 horas celebrán una cadena humana bajo el lema 'Euskal Herria, gure selekzioa, gure koloreak'.

Según ha explicado la coalición soberanista, la reivindicación se llevará a cabo en un "lugar simbólico" como es el Puente de la Avenida entre Hendaia e Irun. El objetivo es "extender a todo el mundo que aquí, más allá de fronteras impuestas, hay un pueblo de siete territorios, orgulloso de sí mismo, con lengua y cultura propia".

Así, EH Bildu se suma a las convocatorias de los movimientos Zazpi Baietz, Gu ere Bai! y Gure Esku para los próximos días porque cree que "es hora de respetar el deseo de una amplia mayoría de la sociedad vasca, de sumar fuerzas y adhesiones a favor de la oficialidad de Euskal Selekzioa y dar un salto por encima de obstáculos, imposiciones y prohibiciones".

En su opinión, el Mundial de Fútbol es "una gran oportunidad para hacer visible la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y reivindicarla en voz alta con los símbolos y camisetas de Euskal Selekzioa". "Queremos ver a nuestra selección participar de forma oficial e igualitaria en todas las competiciones internacionales. Ni más ni menos", ha concluido.